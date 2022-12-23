Серых журавлей отравили как крыс

Прокуратура Ставропольского края назначила дополнительную проверку по фактам массовой гибели представителей животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу серых журавлей. Тысячи животных погибли и продолжают умирать из-за отравленной приманки — запрещенного к применению фосфида цинка, который местные фермеры рассыпали в полях для борьбы с мышами. По факту массовой гибели птиц уже возбуждено два уголовных дела о нарушении правил применения химикатов, которые привели к тяжким последствиям. Прекратить экоцид и остановить массовое убийство животных требуют авторы петиции, которую подписали уже более 43 тысяч человек. Профессор СКФУ Михаил Ильюх опасается, что бездумное использование химии ставропольскими аграриями может привести агросистемы края к деградации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ставропольскому краю Фото: СК РФ по Ставропольскому краю

Первые сообщения о массовой гибели серых журавлей на территории Ставропольского края появились в начале ноября в социальных сетях. В министерстве природных ресурсов тогда подтвердили гибель краснокнижных птиц, а также других животных — лис, зайцев, чаек, уток, орлов и филинов — на территории Александровского, Новоселицкого, Петровского, Труновского, Изобильненского, Красногвардейского, Андроповского и Новоалександровского округов края.

По данному факту представителями СУСК РФ по Ставропольскому краю было возбуждено два уголовных дела по статье «нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 249 УК РФ).

Экспертиза обнаружила в пробах погибших животных фосфид цинка — яд, предназначенный для борьбы с грызунами, «который запрещен к применению».

По данным следствия, «в ноябре текущего года при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей, вследствие чего причинен ущерб государству».

Отравленное зерно просто рассыпалось по полям, хотя по технологии должно было вноситься непосредственно в мышиную нору.

Губернатор Ставрополья потребовал найти «того человека, который решил, что может нарушать агротехнологии безнаказанно, на авось». В ходе проверок было выявлено 12 сельхозпроизводителей, которым объявили предостережение о недопустимости нарушения закона, а также было составлено четыре протокола о «нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» (ст. 8.3 КоАП РФ).

Однако в социальных сетях появились новые сообщения о найденных мертвых животных, а в прокуратуру поступили «обращения граждан» о массовой гибели представителей животного мира. После этого по указанию прокурора Ставрополья Юрия Немкина в Петровском городском округе края, где с начала ноября зафиксировано самое большое количество погибших птиц и животных, назначили дополнительную проверку. По предварительным данным, на территории этого района уже зафиксировано более 1,7 тыс. случаев гибели серых журавлей, занесенных в Красную книгу.

Профессор Северо-Кавказского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Ильюх считает, что названные цифры погибших зверей — это скорее всего вершина айсберга, а реальное их количество может шокировать.

Он отметил, что серых журавлей по всей России не более 60 тыс., а в крае за две недели погибло уже порядка 2 тыс. особей и они продолжают гибнуть, то есть речь идет о подрыве популяции этой краснокнижной птицы. «Согласно принятой методике расчета нанесенного вреда, изъятие из природы или убийство того же серого журавля — это 10 тыс. руб. за одну птицу,— пояснил «Ъ» Михаил Ильюх.— То есть только по предварительным расчетам отравление 2 тыс. журавлей — это уже 20 млн руб. И это без учета других погибших животных». По его словам, даже если предположить гипотетически, что с завтрашнего дня куда-то исчезнет все отравленное зерно, говорить о восстановлении популяции очень сложно. «К сожалению, у нас экономика побеждает экологию»,— посетовал ученый и добавил, что, если не принять жестких мер, местной агросистеме грозит деградация.

Прекратить экоцид и остановить массовое убийство животных с помощью яда требуют и авторы петиции, размещенной на change.org, которую подписали уже более 43 тыс. человек. В петиции говорится о том, что «в соответствии с требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением правительства РФ от 13.08.1996 №997 (ред. от 13.03.2008, п. 9), при осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания».

Авторы отмечают, что на самом деле грызуны могут уничтожить не более 10–15 % урожая, для борьбы с ними существуют гуманные прогрессивные методы, и предлагают аграриям создавать условия, чтобы рядом с полями жили хищные птицы, которые будут на них охотиться. «Просим принять меры прокурорского реагирования для предотвращения дальнейшего отравления диких животных при обработке сельскохозяйственных угодий и переквалифицировать статью уголовного дела на экоцид»,— пишут авторы петиции.

Ситуацию с массовой гибелью животных обсудили и в ставропольской краевой думе. Депутаты говорили о том, что «увеличение популяции мышей, которая выросла в десять раз, может поставить под угрозу посевы озимых и урожай будущего года». В то же время народные избранники отметили, что для борьбы с грызунами «необходимо следовать регламенту применения химикатов». В качестве мер для борьбы с гибелью птиц краевые парламентарии предложили «усилить информирование сельхозхозяйств о новых направлениях и методах проведения дератизации», а также рассмотреть вопрос о компенсации фермерам части расходов «на приобретение необходимых препаратов».

Александра Ларинцева, Пятигорск