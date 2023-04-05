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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор Краснов предложил обязать криптовалютные платформы передавать данные силовикам

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости урегулировать оборот цифровой валюты, заставив провайдеров виртуальных услуг регистрироваться и передавать данные правоохранительным органам. Он обосновал это непростой геополитической ситуацией и рисками финансирования терроризма.

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Так, необходимо урегулировать оборот цифровой валюты, осуществить "приземление" провайдеров услуг виртуальных активов, заставив их регистрироваться и передавать данные российским правоохранительным органам»,— предложил в качестве одной из мер противодействия генпрокурор в статье для журнала Росфинмониторинга «Финансовая безопасность».

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По мнению господина Краснова, недостаточно признать цифровую валюту имуществом для сферы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Использование ее в криминальных целях требует в том числе и регламентации порядка и оснований совершения с ней процессуальных действий, включая изъятие, хранение и конфискацию, пояснил он.

За последний год прокурорами выявлено почти 4 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. В суды заявлены иски на общую сумму свыше 26 млрд руб., более половины из которых удовлетворены. Был ограничен доступ более чем к 10,5 тыс. интернет-ресурсов, содержащих сведения и предложения финансовых услуг криминального характера. Выявлено почти 190 тыс. нарушений законов, связанных с противодействием терроризму, в суд направлено свыше 22,9 тыс. исков, внесено 63 тыс. представлений, также рассказал господин Краснов.

В декабре 2022 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2023 году криптовалюта появится в России в качестве легального продукта, однако ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны.

В январе 2023 года Банк России представил два способа международных расчетов в цифровом рубле.Тогда эксперты отметили, что внедрение трансграничных расчетов с использованием цифровой валюты зависит также от геополитической обстановки.

Об обороте криптовалюты в России читайте в публикации «Ъ» «Никто не хотел отмывать».

Мария Федотова

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