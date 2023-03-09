Никто не хотел отмывать

9 марта президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным и заслушал его доклад о состоянии финансовой безопасности в стране. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, чем больше Юрий Чиханчин углублялся в детали, тем увлекательней становилась эта встреча, на которой в конце концов выяснилось главное: «Арестованы эти люди!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это была встреча двух единомышленников

Фото: пресс-служба президента РФ Это была встреча двух единомышленников

Фото: пресс-служба президента РФ

— Вы знаете, что Россия прошла в свое время оценку и российская национальная антиотмывочная система является одной из лучших,— признался Юрий Чиханчин президенту.— В то же время сегодня предпринимаются попытки исключения нас из FATF (мировой Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.— “Ъ”), предпринимаются попытки включения даже в черный список FATF, примерно аналогичная ситуация складывается на площадке группы «Эгмонт» (неформальное объединение подразделений финансовых разведок мира.— “Ъ”), но мы всячески стараемся доказать, что мы соответствуем и угрозы никакой международному сообществу не несем.

Ясно, впрочем, доказывать свое соответствие и вообще все это, а в особенности последнее утверждение, придется, чтобы поверили, не одному Юрию Чиханчину, а всем миром, причем главным образом Русским. Кому? А вот как раз всему остальному.

— Второй блок вопросов — это совершенствование механизма возврата активов,— продолжил Юрий Чиханчин,— в первую очередь это преступные активы… Это в рамках совместной работы с Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ.

Эта планомерная работа, надо полагать, застопорилась по причине того, что Запад считает преступными вообще уже любые российские активы, а Россию перестал подпускать на своей территории к любым.

Ничего… Пока еще «на своей»… Как заметил бы один выдающийся Telegram-автор.

— И второе — активы, которые связаны с санкциями, заморожены, заблокированы на сегодняшний день,— доложил Юрий Чиханчин.— Мы ведем активное взаимодействие с финансовыми разведками за рубежом, и они нам подтверждают, что часть активов (российских, если кто-то уже утратил нить.— А. К.) не носят преступный характер.

А часть активов, получается, носят преступный характер. Вот так все постепенно и выясняется.

Но с какими финансовыми разведками? Китайскими? Индийскими? Встреча на глазах становилась все более интригующей.

— У нас есть возможность на международных площадках говорить, что это абсолютно неправомерные действия,— первое,— добавил Юрий Чиханчин.— А второе — я думаю, что в будущем даже и собственникам тех активов можно будет идти тогда в суд, раз они не преступники.

Порядка 70 стран с нами взаимодействуют, и больше чем 30 активов фигурантов мы нашли за рубежом и сейчас занимаемся их возвратом.

Да, речь идет, как можно понять, и в самом деле не о финансовых разведках стран коллективного Запада. А немного жаль. В основном утраченных иллюзий.

— Что касается изменений финансовых потоков на международной площадке,— добавил Юрий Чиханчин,— то действительно сократились денежные потоки в страны Запада и европейского континента, но появились новые регионы у нас… И примерно в пять раз увеличились потоки… Это арабские страны, центральноазиатские и Юго-Восточная Азия. Поэтому мы сейчас отрабатываем с ними, налаживаем, чтобы было комфортно нашему бизнесу и нам работать в этом направлении.

Мошенники, впрочем, заинтересованы в основном в том, чтобы Росфинмониторингу как можно дольше не было бы комфортно работать в этом направлении. Только тогда будет комфортно им. Видимо, пока что как сейчас.

Юрий Чиханчин при этом рассказал, что удалось прежде всего:

— Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует. Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок (имеются в виду, очевидно, банки.— А. К.), 4,5 млрд уже вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует еще восемь площадок теневых! Ниже слайд (президент рассматривал неизбежную на таких встречах презентацию.— А. К.) — это как раз регионы, где они работают. И мы работу ведем сейчас с правоохранительными органами, с полпредствами, с губернаторами как раз по минимизации этих рисков в этих регионах, и обозначены банки.

То есть это те банки, с которыми Росфинмониторинг не в состоянии справиться.

Юрий Чиханчин рассказал, как ковалась промежуточная победа:

— Главное — порядка 110 млрд не пустили в теневой оборот. Возбуждено по этим материалам в целом где-то 130 уголовных дел. Остались на сегодняшний день мошенничества преступных группировок на финансовом рынке — это псевдоброкеры, финансовые пирамиды…

— Это в интернете? — внешне безразлично поинтересовался президент.

Но можно лишь представить, какая буря бушевала в его душе. Да, к сожалению, все подтверждалось… Не мог же Владимир Путин невзлюбить интернет просто так.

— Да,— горько подтвердил и глава Росфинмониторинга.— Основная проблема — это то, что они находятся в интернете, более 90%. Второе — то, что, как правило, бенефициары, собственники находятся в офшорах. Фигуранты конкретно — это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран.

Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении их.

Юрий Чиханчин проанализировал и отрасль, в которой в последние дни создалось максимальное напряжение в связи с угрозой квазинационализации отстающих предприятий:

— Несколько слов по государственному оборонному заказу. Принят проект банковского и казначейского сопровождения, он дает возможность совместно с Минобороны все-таки максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной «юбки». Несмотря на то что увеличился объем финансирования и количество исполнителей, нам все-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился.

— Да,— удовлетворенно подсчитывал Владимир Путин.— Если иметь в виду, что количество исполнителей увеличилось на треть почти и снижение произошло, то на самом деле при подсчете снижение еще больше.

— Еще больше, да,— подтвердил Юрий Чиханчин.— Это банковский, казначейский мониторинг дал. Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник.

Глава Росфинмониторинга продемонстрировал склонность к афористичности.

— В частности,— начал пояснять он,— был запущен проект «Пушкинская карта» — это карта, которая давала возможность молодежи (см. материал на стр. 1.— “Ъ”)…

То есть глава Росфинмониторинга мысленно похоронил уже «Пушкинскую карту». У него, очевидно, были основания.

— Дает,— все-таки предостерегал господин Путин.

— Дает,— согласился Юрий Чиханчин,— возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн руб. Сейчас она выявлена.

— Каким образом? — уточнил президент.

— Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было. Сейчас она вся выявлена, деньги практически все…

— Мертвые души? — казалось, ахнул Владимир Путин.

— Мертвые души,— без сожаления подтвердил Юрий Чиханчин.— Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведется совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кэшбэком.

— Что ни сделаешь — везде жулики появляются,— все еще не мог принять Владимир Путин.

А Следственный комитет России уже через час информировал, что расследуется уголовное дело и что уже задержаны обвиняемые: «Установлено, что в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов (жулики, по меткому замечанию Владимира Путина.— А. К.), используя фиктивные электронные банковские карты "Пушкинская карта", выпущенные оператором программы АО "Почта-банк" (не очень понятно, почему фиктивные, если выпущены АО "Почта-банк".— А. К.), обманывая руководство банка и Министерство культуры (Следственный комитет дает понять, таким образом, что руководство обоих ведомств ни при чем.— А. К.), похитили более 200 млн руб. путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий (походов в музеи и театры.— А. К.). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Юрий Чиханчин не медлил между тем с афоризмом номер три:

— Ну как только появляется возможность, так сразу появляются люди!

После этого он сделал еще одно яркое признание:

— К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты.

Хоть тресни, а со временем становится, к сожалению, только больше.

— У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день,— вздохнул глава Росфинмониторинга.— В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел. Но вот это как раз результаты в связи с тем, что запущен программный продукт, называется «Прозрачный блокчейн».

И Юрий Чиханчин неожиданно посвятил президента в увлекательные подробности работы своего ведомства:

— В свое время вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту — криптовалюту биткойн, то сегодня более 20 валют уже имеем (плодятся для отвода глаз.— А. К.). Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя. Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. Арестованы эти люди сегодня! И также выявлен факт предоставления средств через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ.

Подробности пошли еще более веские:

— Что касается противодействия финансированию терроризма: включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек, в том числе и юридические лица, и террористические группировки, имеющие отношение к националистам на Украине. Наиболее хорошо срабатывает сегодня взаимная «заморозка»…

— Что это? — резко переспросил Владимир Путин.

— Взаимная «заморозка»,— коротко кивнул Юрий Чиханчин,— когда коллеги из-за рубежа отдают свои списки террористов, о которых они предполагают, что они могут находиться у нас или находятся в розыске, а мы передаем свои, когда мы предполагаем, что они находятся за рубежом. Нам передано порядка 1500, и около 2 тыс. передали мы.

Как всегда, мы добрее. Потому что мы — не они.

— Несколько слов хотел бы сказать об олимпиаде,— предупредил Юрий Чиханчин.

Что, вздрогнул я. И до Парижа уже добрались?

— Мы провели вторую Международную олимпиаду по финансовой безопасности,— успокоил глава Росфинмониторинга,— вы ее нам благословили в свое время. При поддержке правительства, Минобрнауки, Минпросвещения, МИДа, нашего Международного учебно-методического центра и ряда вузов сетевого института — РУДН, МИФИ, Сибирский университет — на площадке «Сириуса» она была проведена!

Он выдохнул и продолжил:

— Мы сначала провели урок финансовой безопасности: более 2 млн ребят посадили одновременно…

Я снова вздрогнул. Но не удивился.

— …За парты не только в России, но и в странах СНГ,— осадил мое воображение Юрий Чиханчин.— В отборочный тур попали порядка 40 тыс., и 500 победителей прибыли на площадку «Сириуса». Совместно с фондом «Талант и успех» мы ее провели! Более 100 человек было иностранцев из 12 стран. Кроме стран СНГ еще были страны БРИКС, к нам присоединились. Мы провели мастер-классы, деловые игры, большое количество спортивных мероприятий и заложили аллею олимпиады.

Кому, все еще хотелось спрашивать мне.

Но это оказалось без пояснений. Да и не все ли равно теперь уже.

— Здорово,— одобрил Владимир Путин.

Ему было не все равно.

— Посадили три пальмы — по количеству континентов, которые участвовали в олимпиаде: Евразия, Африка и Америка,— неустанно разъяснял самого себя Юрий Чиханчин.— На сегодняшний день к нам обратился еще ряд стран, чтобы подключиться к этой олимпиаде. И страны СНГ попросили помочь им провести школьные олимпиады и олимпиады для студентов! Если вы даете добро, мы запускаем третью олимпиаду!

По Владимиру Путину было понятно: дает, конечно, дает!

Пусть все будет под контролем у всех!