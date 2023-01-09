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Коммерсантъ FM
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Цифровой рубль собрался за границу

ЦБ нашел новые способы межстрановых расчетов

Банк России уже в первом квартале планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. В презентации ЦБ представлены две модели, которые могут быть приняты за базовый вариант. Правда, участники рынка считают, что само внедрение трансграничных расчетов с использованием цифровой валюты центральных банков — вопрос отдаленного будущего и зависит не только от технологий, но и от геополитической обстановки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России подготовил презентацию о проекте цифрового рубля (есть в распоряжении “Ъ”). В ней описана платформа цифрового рубля, этапы внедрения, которые уже были пройдены. Намечены ближайшие этапы внедрения цифрового рубля (см. “Ъ” от 23 декабря 2022 года), такие как тестирование пилотными банками С2В-операций (клиент—бизнес), подготовка законодательной (в конце года был даже внесен в Думу законопроект о цифровом рубле) и нормативной базы для операций с ним, а также старт пилотного проекта по платежам реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов.

Но, что более важно, если раньше о перспективе трансграничных операций с цифровыми валютами центральных банков (ЦВЦБ) в основном говорилось общими словами, то в новой презентации ЦБ появилась конкретика.

Разработка моделей трансграничного взаимодействия назначена на первый квартал этого года, и даже приведено два варианта возможных моделей.

Первый предполагает, что страны заключают отдельные двухсторонние соглашения об интеграции платформ цифровых валют между собой. В этом случае платформы каждой из стран обеспечивают конвертацию и передачу форматов между странами по согласованным правилам и стандартам. Второй вариант предполагает подключение страны к единой интеграционной платформе, которая позволяет на основе выработанных единых протоколов и стандартов обеспечить платежи между платформами цифровых валют разных стран, подключенных к ней.

По мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктора Достова, первый подход похож на корреспондентские отношения «каждый с каждым». «Между парами стран заключаются протоколы о взаимодействии, позволяющие передавать стоимость из одних ЦВЦБ в другие, это может быть протокол конвертации или валюты начинают параллельно жить на каждой из платформ»,— говорит он.

Во втором случае создается хаб, платформы соединяются звездой, как в платежной системе, и достаточно протокола о присоединении, указывает он, отмечая, что это позволяет конвертировать или прозрачно передавать ЦВЦБ из платформы в платформу.

Как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров, первая схема трансграничного взаимодействия для расчетов ЦВЦБ отражает более простой с точки зрения реализации, но менее перспективный вариант двухстороннего взаимодействия стран. Вторая схема — это более «продвинутый» вариант, который фактически означает организацию надстрановой платежной системы.

«Очевидно, что реализация трансграничных расчетов с использованием ЦВЦБ будет зависеть от готовности не столько российской стороны, здесь как раз наша юрисдикция по продвижению проекта ЦВЦБ уверенно идет на втором месте после КНР, а от готовности наших партнеров»,— уверен глава АФИ.

Поэтому, на его взгляд, первоначально, очевидно, будет реализована двухсторонняя схема взаимодействия. Наиболее вероятным партнером на этом этапе с учетом технологической и политической готовности он считает КНР. «Иные схемы реализации трансграничных расчетов на базе ЦВЦБ, в том числе по модели надстрановой платежной системы, будут зависеть от темпов развития проектов национальных ЦВЦБ в дружественных юрисдикциях»,— говорит он.

Новая форма национальной валюты может появиться уже в 2023 году

Вместе с тем участники рынка отмечают, что трансграничные операции с ЦВЦБ — это вопрос отдаленной перспективы. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков обращает внимание, что главный вопрос-проблема не в технической реализации, а в политической. По его словам, внедрение цифрового рубля тут никак не изменит и не улучшит ситуацию, так что в обозримом будущем пилотные операции могут начаться только с очень близкими дружественными странами, если они к этому моменту, как и мы тоже, будут технически готовы.

Максим Буйлов

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