Что такое криптоферма и законны ли они в России

Главные особенности криптоферм, насколько это выгодный бизнес и какое в России законодательство на их счет — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Что представляет собой криптоферма

Криптофермой называют комплекс вычислительной техники, предназначенный для добычи криптовалюты с помощью майнинга. Она может быть как домашней, так и промышленных размеров. Часто ферма для майнинга похожа на большую серверную или даже дата-центр, площадь которых может составлять более 300 кв. м. Есть также и мобильные фермы, транспортируемые в особых контейнерах. Фермы по добыче криптовалюты генерируют много тепла, поэтому требуется вентиляционная система и охлаждающее оборудование Промышленные криптофермы могут включать в себя стеллажные конструкции и электроинфраструктуру, источник резервного электропитания и систему тушения пожаров. Чаще всего ферма управляется с одной консоли.

Типы криптоферм

CPU. Одним из самых ранних способов майнить криптовалюту было использование процессора. Тогда для генерирования токенов хватало вычислительной мощности ЦП. В настоящее время этот способ актуален только при возможности купить процессоры Xeon, которые позволяют майнить некоторые криптовалюты с хорошей скоростью.

GPU. Благодаря высокой скорости майнинга криптофермы на видеокартах в среднем в 100 раз эффективнее ферм на процессорах и позволяют добывать разные типы криптовалют в зависимости от производителя (видеокарты AMD и Nvidia генерируют разные токены с разной скоростью).

FPGA. Такие криптофермы представляют собой программируемую матрицу вентиляторов, которая позволяет настраивать оборудование для изготовления микросхем для добычи криптовалют. Они эффективнее ферм на процессорах и видеокартах, однако получили ограниченное распространение из-за генерации слишком большого количества тепла. Предшественник ASIC-майнинга.

ASIC-фермы со специализированными интегральными схемами для вычислений и генерации токенов гораздо более мощные и энергоэффективные, чем все предыдущие. Минусом является то, что сложно майнить больше чем одну криптовалюту.

Законно ли создавать в России криптофермы

Законность криптоферм напрямую зависит от российского законодательства о криптовалютах. Долгое время криптовалюты никак не регулировались, однако 1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он определил криптовалюту как цифровой код, который используется как средство платежа, сбережений и инвестиций. Разрешается покупать, выпускать, продавать криптовалюту, совершать с ней другие сделки. Закон запретил использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг, а также рекламирование платежей с помощью криптовалют. Граждане теперь могли подавать налоговую декларацию, отражающую факт владения криптовалютой и сделки с ней.

В настоящий момент в Госдуме рассматривается законопроект, вводящий обязанность граждан информировать о владении криптовалютой, а также штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций. Функции рыночной оценки цифровой валюты для расчета размеров штрафов закрепляются за ФНС.

Какие законы о криптофермах есть в других странах

Легальность криптоферм зависит от легального статуса криптовалюты. Она имеет нелегальный статус в Египте, Алжире, Морокко, Китае, Боливии, Непале, Северной Корее и Доминиканской Республике. Легальный статус, но с ограничениями разного рода (невозможность оплачивать услуги с помощью криптовалюты и др.) — в России, Турции, Иране, Канаде и других странах. Полностью легальный статус криптовалюты имеют в США, большей части европейских стран, Австралии, Японии, Южной Корее, Индии, Израиле и других странах.

Насколько это выгодный и опасный бизнес

Покупка криптофермы может обойтись в более чем $5 тыс., а на окупаемость ферма, как правило, выходит через 9–18 месяцев в зависимости от типа и криптовалюты, которую на ней майнят. С каждым годом вознаграждение за майнинг сокращается, а усилия, которые нужно произвести майнерам, чтобы получить прибыль, увеличиваются, поэтому в одиночку майнить стало невыгодно — лучше объединиться с другими майнерами в пул. Приход на рынок игроков, обладающих серьезными финансовыми средствами, также снизил эффективность добычи большинства токенов. Другим недостатком в покупке криптофермы является нестабильный курс криптовалют, которые могут как вырасти, так и резко упасть в цене, причем за довольно короткий промежуток времени. Также для криптоферм требуется очень много электроэнергии, из-за чего возрастают затраты на ее оплату.

Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ):

— Есть признание существования криптовалюты, принят закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), но почему работать внутри страны нельзя? Как без инфраструктуры продавать, покупать, обмениваться ЦФА? Не будет это работать без сопряжения с рынком криптовалют и финансовым рынком в целом. Это противоречит логике рыночных отношений, но добиться ответа от ЦБ невозможно. Если не решить вопросы в ближайшее время, то нас ждет отток, как в ситуации с Binance, введшей санкции против российских пользователей.

Время маленьких ферм прошло. Попытки работать на тарифах для населения, более низких по сравнению с промышленными, приводит только к возникновению конфликтов с соседями из-за перегрузок сетей (такие майнеры фактически грабят их, так как лишают нормального напряжения), а иногда и даже к пожарам. Мы поддерживаем идею, что эта профессиональная деятельность должна иметь соответствующий или собственный код в ОКВЭД, регистрироваться и развиваться. Криптоферма — это в той или иной степени информационная скважина, добывающая цифровой код, который во всем мире «почему-то» всем необходим. За него платят все больше и больше денег. От мощности такой «скважины» зависит и ваш доход.

Евгений Федуненко; группа «Прямая речь»