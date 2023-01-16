Борис Титов подумал о госконтракте

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов выступил с предложением о внесении изменений в уголовное судопроизводство, направленных на его дальнейшую либерализацию. Господин Титов считает необходимым унифицировать пороги размера ущерба по делам о мошенничестве. Сейчас, отмечает бизнес-омбудсмен, они гораздо ниже в случаях, когда речь идет о договорных отношениях между коммерсантами, чем когда речь идет об исполнении госконтрактов. Такое различие, по мнению господина Титова, противоречит позиции Конституционного суда.
Борис Титов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости изменений в определении порога ущерба при расследовании и рассмотрении дел о преступлениях, совершенных при исполнении договорных обязательств, содержится в направленном в Минэкономразвития РФ отзыве на предложения «Деловой России» о либерализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
Главным предложением Бориса Титова является унификация уголовной ответственности за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств вне зависимости от формы собственности похищенного имущества.
«Сейчас ч. 5–7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) относятся исключительно к тем случаям, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации,— пояснил в своем ответе господин Титов.— Однако при криминализации отношений в сфере исполнения госконтрактов, хотя они тоже соотносятся с ненадлежащим исполнением договоров, ответственность наступает по общим основаниям, предпринимательский характер отношений не учитывается».
Между тем, напомнил бизнес-омбудсмен, пороги причиненного преступлениями ущерба в этих случаях значительно отличаются. Например, в ч. 5–7 ст. 159 УК РФ они в 12 раз превышают пороги в других частях этой же статьи. В частности, крупным размером ущерба в «предпринимательском» мошенничестве считается 3 млн руб. против 250 тыс. руб. в «обычном», а особо крупным — соответственно 12 млн руб. против 1 млн руб. Однако когда речь идет о госконтрактах, то «предпринимательской» льготы при определении ущерба нет. Между тем, отметил господин Титов, Конституционный суд РФ в постановлении от 11 декабря 2014 года указал, что, «поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений, предметом хищения чужого имущества могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей... Стоимость похищенного путем мошеннических действий имущества не может принципиально по-разному учитываться и оцениваться… будь то граждане, органы публичной власти, индивидуальные предприниматели или коммерческие организации».
Кроме того, Борис Титов предложил распространить положения ст. 81.1 УПК РФ, регламентирующей особый порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами, на все составы преступлений, предусмотренные разделом УК РФ «Преступления в сфере экономики». Сегодня, отметил бизнес-омбудсмен, четкий срок возврата изъятых предметов и документов устанавливается только в том случае, если преступление признается совершенным в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. «Но тут возникает та же старая проблема, когда следователю дается определенная свобода: признавать за обвиняемым статус предпринимателя или же считать его "просто мошенником",— пояснил Борис Титов.— В результате полезная норма теряет действенность, а изъятие имущества продолжает оставаться инструментом давления на бизнес. Решить проблему способно только автоматическое распространение порядка на все экономические преступления».