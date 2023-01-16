Борис Титов подумал о госконтракте

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов выступил с предложением о внесении изменений в уголовное судопроизводство, направленных на его дальнейшую либерализацию. Господин Титов считает необходимым унифицировать пороги размера ущерба по делам о мошенничестве. Сейчас, отмечает бизнес-омбудсмен, они гораздо ниже в случаях, когда речь идет о договорных отношениях между коммерсантами, чем когда речь идет об исполнении госконтрактов. Такое различие, по мнению господина Титова, противоречит позиции Конституционного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости изменений в определении порога ущерба при расследовании и рассмотрении дел о преступлениях, совершенных при исполнении договорных обязательств, содержится в направленном в Минэкономразвития РФ отзыве на предложения «Деловой России» о либерализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства в сфере предпринимательской деятельности.

Главным предложением Бориса Титова является унификация уголовной ответственности за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств вне зависимости от формы собственности похищенного имущества.

«Сейчас ч. 5–7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) относятся исключительно к тем случаям, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации,— пояснил в своем ответе господин Титов.— Однако при криминализации отношений в сфере исполнения госконтрактов, хотя они тоже соотносятся с ненадлежащим исполнением договоров, ответственность наступает по общим основаниям, предпринимательский характер отношений не учитывается».

Между тем, напомнил бизнес-омбудсмен, пороги причиненного преступлениями ущерба в этих случаях значительно отличаются. Например, в ч. 5–7 ст. 159 УК РФ они в 12 раз превышают пороги в других частях этой же статьи. В частности, крупным размером ущерба в «предпринимательском» мошенничестве считается 3 млн руб. против 250 тыс. руб. в «обычном», а особо крупным — соответственно 12 млн руб. против 1 млн руб. Однако когда речь идет о госконтрактах, то «предпринимательской» льготы при определении ущерба нет. Между тем, отметил господин Титов, Конституционный суд РФ в постановлении от 11 декабря 2014 года указал, что, «поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений, предметом хищения чужого имущества могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей... Стоимость похищенного путем мошеннических действий имущества не может принципиально по-разному учитываться и оцениваться… будь то граждане, органы публичной власти, индивидуальные предприниматели или коммерческие организации».

Кроме того, Борис Титов предложил распространить положения ст. 81.1 УПК РФ, регламентирующей особый порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами, на все составы преступлений, предусмотренные разделом УК РФ «Преступления в сфере экономики». Сегодня, отметил бизнес-омбудсмен, четкий срок возврата изъятых предметов и документов устанавливается только в том случае, если преступление признается совершенным в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. «Но тут возникает та же старая проблема, когда следователю дается определенная свобода: признавать за обвиняемым статус предпринимателя или же считать его "просто мошенником",— пояснил Борис Титов.— В результате полезная норма теряет действенность, а изъятие имущества продолжает оставаться инструментом давления на бизнес. Решить проблему способно только автоматическое распространение порядка на все экономические преступления».

Александр Александров