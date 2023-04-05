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Коммерсантъ FM
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За президента UEFA проголосовали хлопками

Александр Чеферин остался на своем посту еще на четыре года

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин в среду был переизбран на новый, уже третий срок. Избрание прошло на безальтернативной основе, так что у словенца будет возможность довести до конца инициированную им реформу Лиги чемпионов, формат которой изменится уже в следующем году. Правда, российского футбола эта реформа пока, похоже, не коснется. Господин Чеферин заявил, что пока военные действия на Украине не подойдут к концу, решить вопрос возвращения российских клубов и сборных на международную арену будет сложно.

Надежды Александра Чеферина на сохранение высокого рейтинга в следующем цикле во многом связаны с реформой Лиги чемпионов

Надежды Александра Чеферина на сохранение высокого рейтинга в следующем цикле во многом связаны с реформой Лиги чемпионов

Фото: Pedro Nunes, Reuters

Надежды Александра Чеферина на сохранение высокого рейтинга в следующем цикле во многом связаны с реформой Лиги чемпионов

Фото: Pedro Nunes, Reuters

В среду в Лиссабоне состоялся конгресс UEFA, ключевым вопросом повестки дня которого было избрание президента руководящей структуры европейского футбола. Правда, интриги не было никакой. Действующий глава UEFA Александр Чеферин был единственным кандидатом и оказался «избран» аккламацией, выразившейся в бурных аплодисментах делегатов конгресса. Примерно по такой же схеме в середине марта смог продлить свои полномочия и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Ничего удивительного в том, что и господин Чеферин, и Джанни Инфантино не столкнулись с конкуренцией, нет. И в UEFA, и в FIFA дела идут неплохо.

Скажем, Джанни Инфантино перед переизбранием пообещал, что в следующем четырехлетнем цикле FIFA планирует довести доходы до рекордных $11 млрд, что не могло не найти отклика у делегатов конгресса FIFA. Александр Чеферин на цифры не ссылался, но этого и не требовалось. В начале марта UEFA обнародовал финансовый отчет за предыдущий сезон, и он получился вполне убедительным. Впервые в своей истории структура в сезон, когда не проводился чемпионат Европы, смогла заработать более €4 млрд (€4,051 млрд, если точнее). Больше UEFA получал только в 2016 и 2021 годах, как раз благодаря европейским первенствам,— €4,58 млрд и €5,72 млрд соответственно. Правда, если придираться к деталям, то окажется, что отчетный период UEFA прошел с убытком. Он составил €76 млн против прибыли в €22 млн сезоном ранее. Тут стоит напомнить, что почти все получаемые средства UEFA распределяет между клубами, сборными и выделяет на различные программы, оставляя на свое функционирование около 2,5% доходов. Так, на поощрение клубов, участвующих в еврокубках, было выделено €2,48 млрд (рекордный показатель), значительные средства пошли на солидарные выплаты и поддержку национальных ассоциаций. Что касается убытка, то в UEFA объяснили его все еще сказывающимися последствиями пандемии, по ходу которой существовала необходимость активнее поддерживать национальные федерации. Дефицит был покрыт из резервов UEFA, которые впервые за десятилетие опустились ниже €500 млн. Но в планах вновь вернуться к целевому показателю. В цикле 2021–2024 годов общий доход UEFA должен составить почти €11 млрд.

Александр Чеферин, выступая с благодарственной речью, не преминул вспомнить о своей любимой теме — борьбе с проектом Суперлиги.

В 2021 году дюжина топовых европейских клубов пыталась создать неподконтрольного UEFA конкурента Лиге чемпионов, но господину Чеферину удалось проект задушить и заработать репутацию очень сильного лидера.

Хотя признаки жизни Суперлига все же пытается подавать: на данный момент дело находится на рассмотрении Европейского суда, который должен решить, нарушает ли UEFA антимонопольное законодательство. «Те, кто продвигал этот проект (Суперлигу все еще поддерживают "Реал", "Барселона" и "Ювентус".— “Ъ”), теперь заговорили о том, что хотят спасти футбол. Кто-то им верит? Тут сталкиваются несовместимые взгляды: цинизм против морали, эгоизм против солидарности, алчность против благотворительности, бесстыдная ложь против правды»,— заявил Александр Чеферин.

Сборную России ждут на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Впрочем, сколько бы господин Чеферин ни говорил о борьбе против алчности, если продвигаемые им проекты не будут давать финансовой отдачи, переизбраться в 2027 году ему будет непросто. Ключевой из них стартует уже в 2024 году. Речь идет о вступлении в силу реформы Лиги чемпионов. В ней больше не будет групповых стадий в нынешнем понимании. Вместо этого будет сформирована единая лига из 36 команд. Играть перед play-off они будут по швейцарской системе и проведут по восемь игр с разными соперниками. Пока все идет к тому, что запуск формата обойдется без России, которую после начала событий на Украине UEFA отстранил от международных турниров. «Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить»,— сказал Александр Чеферин, дав понять, что скорой отмены санкций ждать не следует.

Александр Петров

  • Газета «Коммерсантъ» №59 от 06.04.2023, стр. 12

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