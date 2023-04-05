За президента UEFA проголосовали хлопками

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин в среду был переизбран на новый, уже третий срок. Избрание прошло на безальтернативной основе, так что у словенца будет возможность довести до конца инициированную им реформу Лиги чемпионов, формат которой изменится уже в следующем году. Правда, российского футбола эта реформа пока, похоже, не коснется. Господин Чеферин заявил, что пока военные действия на Украине не подойдут к концу, решить вопрос возвращения российских клубов и сборных на международную арену будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежды Александра Чеферина на сохранение высокого рейтинга в следующем цикле во многом связаны с реформой Лиги чемпионов

Фото: Pedro Nunes, Reuters Надежды Александра Чеферина на сохранение высокого рейтинга в следующем цикле во многом связаны с реформой Лиги чемпионов

Фото: Pedro Nunes, Reuters

В среду в Лиссабоне состоялся конгресс UEFA, ключевым вопросом повестки дня которого было избрание президента руководящей структуры европейского футбола. Правда, интриги не было никакой. Действующий глава UEFA Александр Чеферин был единственным кандидатом и оказался «избран» аккламацией, выразившейся в бурных аплодисментах делегатов конгресса. Примерно по такой же схеме в середине марта смог продлить свои полномочия и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Ничего удивительного в том, что и господин Чеферин, и Джанни Инфантино не столкнулись с конкуренцией, нет. И в UEFA, и в FIFA дела идут неплохо.

Скажем, Джанни Инфантино перед переизбранием пообещал, что в следующем четырехлетнем цикле FIFA планирует довести доходы до рекордных $11 млрд, что не могло не найти отклика у делегатов конгресса FIFA. Александр Чеферин на цифры не ссылался, но этого и не требовалось. В начале марта UEFA обнародовал финансовый отчет за предыдущий сезон, и он получился вполне убедительным. Впервые в своей истории структура в сезон, когда не проводился чемпионат Европы, смогла заработать более €4 млрд (€4,051 млрд, если точнее). Больше UEFA получал только в 2016 и 2021 годах, как раз благодаря европейским первенствам,— €4,58 млрд и €5,72 млрд соответственно. Правда, если придираться к деталям, то окажется, что отчетный период UEFA прошел с убытком. Он составил €76 млн против прибыли в €22 млн сезоном ранее. Тут стоит напомнить, что почти все получаемые средства UEFA распределяет между клубами, сборными и выделяет на различные программы, оставляя на свое функционирование около 2,5% доходов. Так, на поощрение клубов, участвующих в еврокубках, было выделено €2,48 млрд (рекордный показатель), значительные средства пошли на солидарные выплаты и поддержку национальных ассоциаций. Что касается убытка, то в UEFA объяснили его все еще сказывающимися последствиями пандемии, по ходу которой существовала необходимость активнее поддерживать национальные федерации. Дефицит был покрыт из резервов UEFA, которые впервые за десятилетие опустились ниже €500 млн. Но в планах вновь вернуться к целевому показателю. В цикле 2021–2024 годов общий доход UEFA должен составить почти €11 млрд.

Александр Чеферин, выступая с благодарственной речью, не преминул вспомнить о своей любимой теме — борьбе с проектом Суперлиги.

В 2021 году дюжина топовых европейских клубов пыталась создать неподконтрольного UEFA конкурента Лиге чемпионов, но господину Чеферину удалось проект задушить и заработать репутацию очень сильного лидера.

Хотя признаки жизни Суперлига все же пытается подавать: на данный момент дело находится на рассмотрении Европейского суда, который должен решить, нарушает ли UEFA антимонопольное законодательство. «Те, кто продвигал этот проект (Суперлигу все еще поддерживают "Реал", "Барселона" и "Ювентус".— “Ъ”), теперь заговорили о том, что хотят спасти футбол. Кто-то им верит? Тут сталкиваются несовместимые взгляды: цинизм против морали, эгоизм против солидарности, алчность против благотворительности, бесстыдная ложь против правды»,— заявил Александр Чеферин.

Впрочем, сколько бы господин Чеферин ни говорил о борьбе против алчности, если продвигаемые им проекты не будут давать финансовой отдачи, переизбраться в 2027 году ему будет непросто. Ключевой из них стартует уже в 2024 году. Речь идет о вступлении в силу реформы Лиги чемпионов. В ней больше не будет групповых стадий в нынешнем понимании. Вместо этого будет сформирована единая лига из 36 команд. Играть перед play-off они будут по швейцарской системе и проведут по восемь игр с разными соперниками. Пока все идет к тому, что запуск формата обойдется без России, которую после начала событий на Украине UEFA отстранил от международных турниров. «Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить»,— сказал Александр Чеферин, дав понять, что скорой отмены санкций ждать не следует.

Александр Петров