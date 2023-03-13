Российским футболистам нашли турнир по санкциям

Летом этого года футбольная сборная России впервые после начала военной спецоперации на Украине и последовавших за ним изоляционных санкций в отношении отечественных команд может сыграть в турнире, очень похожем на официальный. Она приглашена на чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). В этом соревновании ее соперниками будут сборные, находящиеся невысоко в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA),— Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, а исключение составляют участвовавшие в катарском чемпионате мира иранцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) проинформировал о том, что «в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды» в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Это сообщение последовало за заявлениями пресс-секретаря Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева, рассказавшего «Матч ТВ» и другим медиаресурсам о том, что сборная России выступит на турнире, который пройдет с 9 по 21 июня, предположительно, в Ташкенте и Бишкеке. Это будет первый мужской чемпионат региональной футбольной ассоциации, объединяющей шесть стран — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизию, Туркменистан и Афганистан. До этого она провела два женских.

Для сборной России такое приглашение может стать чем-то вроде прорыва блокады.

Она не участвовала в соревнованиях с 14 ноября 2021 года, когда провела заключительный матч основной части отбора на катарский чемпионат мира, проиграв — 0:1 — хорватам.

После начала специальной военной операции на Украине FIFA вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), как и подавляющее большинство спортивных структур, отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой. В итоге сборная оказалась лишена шансов отобраться на завершившееся в декабре мировое первенство в Катаре, а в прошлом году провела лишь три товарищеских матча как раз со сборными из СAFA — Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — на выезде.

С еще одной командой региона россияне встретятся уже 23 марта. Их очередным соперником в контрольной встрече в Тегеране станут иранцы. А через четыре дня сборная России впервые за время отстранения сыграет домашний матч — в Санкт-Петербурге с иракской командой.

Список соперников по товарищеским матчам идеально иллюстрирует, какая континентальная зона наиболее благосклонно в этот период относится к российскому футболу. Более того, сам РФС в декабре включил «азиатскую тему» в свою повестку, поставив на обсуждение исполкома вопрос о целесообразности выхода из не собирающегося, кажется, в ближайшее время снимать санкции UEFA ради перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Вместо санкционирования перехода РФС, правда, создал рабочую группу по взаимодействию с европейской структурой, но президент организации Александр Дюков и ее генеральный секретарь Максим Митрофанов посещали конгресс AFC в Манаме по приглашению главы региональной конфедерации шейха Сальмана бен Ибрахима аль-Халифы.

Полный список участников чемпионата CAFA еще неизвестен. Предполагается, что их будет восемь, разбитых на две группы, в каждой из которых определяется финалист.

Организаторы рассчитывают добавить к командам шести членов ассоциации помимо сборной России еще одну из Азии. В любом случае вряд ли про это соревнование можно говорить как про турнир чрезвычайно заметный. Из шести сборных, входящих в CAFA, лишь иранская с некоторой натяжкой относится к топовым. Она занимает 24-е место в рейтинге FIFA и играла на катарском чемпионате мира, сойдя на групповом этапе, но одолев валлийцев и оказав упорное сопротивление американцам. Остальные сборные нужно искать в недрах классификации. Узбекская в ней на 77-й позиции, киргизская — на 94-й, таджикская — на 108-й, туркменская — на 135-й, а афганская — на 155-й.

При этом нельзя сказать, будто бы для сборной России в ее нынешнем состоянии такие оппоненты являются совершенно проходными. Скажем, в тех трех товарищеских матчах, что состоялись в 2022 году, она добыла единственный, и то трудный, выигрыш — у киргизской команды со счетом 2:1, разойдясь миром — 0:0 — и с таджикскими, и с узбекскими футболистами.

Осторожность же РФС с заявлениями по поводу чемпионата вполне объяснима. Дело в том, что непонятно, как отнесутся к приглашению сборной России головные футбольные структуры. Ведь турнир, проходящий в рамках официальных окон FIFA, выделенных под матчи национальных команд, результаты которых влияют на их рейтинг, очень похож на совершенно официальный.

Алексей Доспехов