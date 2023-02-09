Суперлига играет в открытую

Противоречивый проект футбольной Суперлиги, первая попытка реализации которого с треском провалилась в 2021 году, может получить новое дыхание. Генеральный директор компании A22, которой акционерами Суперлиги и поручено ее продвижение, Бернд Райхарт рассказал о новой схеме реализации проекта. В нем решено отказаться от формата закрытого турнира и перейти к схеме с привлечением до 80 команд. Перспективы реализации проекта зависят от того, какую позицию займет Европейский суд. В его производстве сейчас находится спор Суперлиги и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), не желающего появления сильного конкурента имеющимся еврокубкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Глава компании A22 Бернд Райхарт рассказал изданию Die Welt о ключевых аспектах обновленного проекта Суперлиги — весьма неоднозначного проекта, первая попытка реализации которого весной 2021 года потерпела крах. Напомним, что тогда 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона», итальянские «Интер», «Ювентус» и «Милан» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира. Продержался он чуть больше суток и развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением.

На данный момент проект поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Они являются учредителями A22.

Господин Райхарт дал понять, что Суперлига отказалась от идеи создать суперэлитный, закрытый, построенный по образцу североамериканских лиг турнир. По его словам, обновленный проект предусматривает, что в Суперлиге могут выступать от 60 до 80 команд. Причем они будут попадать в нее и выбывать по спортивному принципу. Структура может включать несколько дивизионов. Бернд Райхарт не пояснил, будут ли эти дивизионы существовать параллельно, то есть формировать нечто вроде имеющихся сейчас групповых стадий еврокубков, или же речь идет о вертикальном разделении — формировании внутри Суперлиги разных по уровню турниров. Как уверяет глава A22, речи о том, чтобы «изъять» команды из национальных первенств, не идет. Через них и будут квалифицироваться в Суперлигу. Что касается нагрузки на участников, то она составит минимум 14 матчей в сезон.

Бернд Райхарт уверен, что без проведения реформ европейский клубный футбол ждут сложности. «Сами основы европейского футбола под угрозой краха. Пришло время перемен,— заявил он.— Именно клубы несут все коммерческие риски, но когда речь заходит о принятии важных решений, то они вынуждены оставаться в стороне, в то время как спортивные и финансовые основы индустрии рушатся».

Глава A22 уверяет, что уже добился впечатляющей поддержки от десятков клубов по всей Европе: в общей сложности контакты были с представителями 50 клубов.

«В ходе общения мы выяснили, что клубы зачастую считают невозможным высказываться открыто против системы, опасаясь санкций. Наш же диалог был открытым, честным, конструктивным и завершился выработкой понятных идей о том, какие изменения нужны и как они могут быть реализованы. Многое еще предстоит сделать, так что мы продолжим диалог»,— сказал Бернд Райхарт.

Вариант, предложенный A22, очевидно, преследует цель лишить UEFA важных козырей в борьбе с Суперлигой. Одна из ключевых претензий UEFA, нашедшая отклик у большинства клубов Европы, заключалась в том, что Суперлига будет закрытой. Новый проект идею закрытости отвергает. Кроме того, A22 пытается нивелировать эффект от реформы Лиги чемпионов, которая вступит в силу в сезоне 2024/25. В Лиге чемпионов больше не будет групповых стадий в нынешнем понимании. Вместо этого будет сформирована единая лига из 36 команд. Играть они будут по швейцарской системе и проведут по восемь игр с разными соперниками (по четыре встречи дома и в гостях). Восемь лучших клубов сразу выйдут в play-off, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют еще восемь путевок в 1/8 финала в двухматчевых стыках. Но, как видно, Суперлига предлагает минимум 14, а не 8 игр для участников. Бернд Райхарт уверен, что это положительно скажется на доходах команд.

Однако каким бы привлекательным ни считали руководители Суперлиги свой проект, он не будет реализован, если его сторонники потерпят поражение в суде. На данный момент спор Суперлиги и UEFA находится в производстве Европейского суда (решение ожидается весной).

Суперлига обвиняет UEFA в нарушении антимонопольного законодательства, злоупотреблении доминирующим положением, запугивании потенциальных партнеров новых проектов. На чью сторону встанут судьи, сказать трудно.

С одной стороны, в начале февраля суд Мадрида, рассматривавший спор тех же участников и по тем же основаниям, поддержал иск Суперлиги и запретил UEFA подвергать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» санкциям. С другой, в декабре прошлого года старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал свое видение дела (мнение старшего юридического советника является рекомендательным, но, согласно практике, часто совпадает с итоговым решением суда). И вот он встал на сторону UEFA. В его заявлении говорилось, что «Суперлига может проводить независимые футбольные соревнования вне экосистемы UEFA», поскольку прямых запретов на это правила UEFA не содержат. Однако специалист полагает, что клубы—участники Суперлиги не могут при этом «продолжать участвовать в турнирах, организованных UEFA, без предварительного разрешения этих организаций». При этом господин Рантос признал, что такая позиция идет вразрез с требованиями антимонопольного законодательства ЕС, но полагает, что с «учетом законных целей, связанных с природой спорта, такие ограничения допустимы».

Александр Петров