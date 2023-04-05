Что происходит после ввода войск России на Украину. День 406-й

Владимир Зеленский прибыл в Польшу для переговоров с президентом. «Ростех» планирует установить на танки Т-90 и Т-80 защитную систему, которая уничтожает выпущенные по машинам боеприпасы. Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление, что в 90-е убеждал Украину отказаться от ядерного оружия. Как разворачиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:03. Магазины Inditex в России откроются в апреле-мае под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet, сообщили в Минпромторге.

10:00. В МИД Казахстана напомнили, что страна не подписала Римский статут, поэтому требования Международного уголовного суда на республику не распространяются, в том числе об аресте Владимира Путина.

9:32. Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,9 млрд руб.

9:15. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек («Зеленые») считает, что необходимо ввести санкции в отношении тех стран, которые, несмотря на события на Украине, получают уран из России.

8:58. Минпросвещения России создало учебное пособие по украинскому языку для учеников младших классов, учебник для учеников средней школы находится в разработке, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

8:58. После обвала въездного туризма из-за пандемии и начала военных действий на Украине интерес иностранных путешественников к России начал медленно восстанавливаться. Фиксируются рост числа запросов на поездки в страну из Китая, Ирана, Турции, Египта и прочих «дружественных» стран. Подробнее — в материале «С кратким дружественным туристом».

8:57. Как выяснил “Ъ”, Минпромторг определил параметры гражданского госзаказа на беспилотную технику. До 2030 года объем спроса госорганов и госкомпаний оценивается в 200 млрд руб., из них 100 млрд руб.— до 2026 года. В ВЭБ.РФ, который собирается заниматься лизингом дронов, общий объем рынка к 2026 году оценивают в 500 млрд руб. Подробнее — в материале «Дроны влетают в копеечку».

8:48. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины.

8:48. ВСУ закончили подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы, заявил «РИА Новости» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:45. Владимир Зеленский прибыл в Польшу, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

8:44. ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи — Politico.

8:43. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нужно реформировать Совет Безопасности ООН из-за его «неустойчивости». Совбез, по его мнению, «заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами».

8:42. «Ростех» планирует установить на танки Т-90 и Т-80 систему активной защиты «Арена-М», сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» (структура «Ростеха»). В «Арену-М» входит радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью. Снаряды, выпущенные по танку с этой системой, поражаются боеприпасами, расположенными по периметру башни.

8:39. Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду на скорейшее вступление Швеции в НАТО. Он сообщил, что посетит страну позднее в текущем месяце, следует из опубликованного на сайте Пентагона заявления господина Остина, приуроченного к вступлению Финляндии в НАТО.

8:37. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что жалеет о своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году. По его мнению, если бы у Киева сейчас были силы ядерного сдерживания, Россия бы не начала вооруженный конфликт.

8:36. Спустя более чем год после ухода из РФ Adobe крупные компании и региональные органы власти продолжают искать способы продлить лицензии на продукты компании и сходное ПО. Как именно — в материале «Ъ».