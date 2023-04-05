С кратким дружественным туристом

После обвала въездного туризма из-за пандемии и начала военных действий на Украине интерес иностранных путешественников к России начал медленно восстанавливаться. Туроператоры и системы бронирования фиксируют рост числа запросов на поездки в страну, поступающих преимущественно из Китая, Ирана, Турции, Египта и прочих «дружественных» стран. Несмотря на позитивный тренд, чуда участники рынка не ждут: число въездных поездок в Россию в этом году, очевидно, будет несопоставимо с показателями 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На рынке въездного туризма начала восстанавливаться активность, сообщила “Ъ” представитель «Интуриста» Дарья Домостроева, добавляя, что сейчас заявки поступают ежедневно от путешественников из Китая, Ирана, индивидуальных гостей из стран Ближнего Востока и Европы. «В прошлом году во въездном туризме был провал»,— говорит она. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что небольшой поток сейчас есть из всех 34 стран, с которыми у России возобновлено прямое авиасообщение: это небольшие группы, индивидуальные путешественники и деловые туристы.

Хотя эксперт называет этот поток незначительным, но указывает, что ситуация однозначно лучше прошлогодней. Зампред совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов отмечает, что в Россию приезжают небольшие группы китайских туристов, оформляющие индивидуальные визы. Активность, по словам эксперта, выше прошлогодней, когда въездного потока не было в принципе, но значительно ниже уровня 2019 года. Въездной поток начал расти небольшими темпами, подтверждает руководитель визово-миграционного отдела Continent Express Алла Гордиенко.

Сергей Собянин, мэр Москвы, в июле 2022 года: «Наиболее частые постояльцы московских гостиниц — граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена».

Пандемия и военные действия на Украине привели к фактической остановке в РФ въездного туризма. В прошлом году, по данным Погранслужбы ФСБ, Россию с туристическими целями посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это почти на треть меньше показателя 2021 года и в 25,5 раза отстает от значения докризисного 2019 года. На рынке отмечали, что Россию продолжали посещать иностранные гости, приезжавшие с личными целями, и небольшой объем классических туристов из стран постсоветского пространства.

О медленном восстановлении иностранного турпотока говорят и данные гостиничного рынка. По оценкам Travelline, в январе—марте этого года интуристы забронировали в Москве на 49,4% больше номеров, чем год назад, в Санкт-Петербурге — на 34,3%.

Но на их долю пришлось лишь 7,3% и 4,3% соответственно от общего объема бронирования в первом квартале. Данные Ostrovok.ru указывают, что в марте этого года на ресурсе было сделано в 2,2 раза больше бронирований в Москве из-за рубежа, в Санкт-Петербурге — на 90%. Речь шла, в частности, о пользователях из Белоруссии, Турции, Индии, Казахстана, ОАЭ.

Важным фактором постепенного восстановления въездного потока в страну стало возобновление авиасообщения с Китаем, граждане которого традиционно лидировали по числу поездок в Россию.

Алла Гордиенко обращает внимание, что на рынке деловых путешествий гости из КНР сейчас формируют 70% потока, следом за ними идут граждане Индии, Казахстана, Пакистана, Ирана, Турции. Эти направления, по ее словам, постепенно замещают на рынке Великобританию, страны ЕС и США, поток из которых в прошлом году резко снизился. Начальник отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко указывает, что 23% приглашений на визу, которые компания оформляла в этом году, пришлись на туристические, 77% — на деловые. Чаще всего речь шла о клиентах из Турции, Китая и Египта, отмечает она.

В числе способствующих росту въездного туризма факторов госпожа Гордиенко называет визовые послабления: появившуюся в 2021 году возможность оформлять визы на срок до шести месяцев, запущенный в этом году упрощенный порядок для граждан 19 государств, соглашения о безвизовых групповых поездках.

Но чуда на рынке не ждут. Алла Гордиенко рассчитывает на увеличение въездного потока в страну в этом году лишь на 10%, а Дмитрий Горин предполагает, что он все равно будет на 90% ниже значения докризисного 2019 года

Эксперт обращает внимание на сохраняющиеся ограничения на авиасообщение с большинством стран, сложности с работой в России зарубежных банковских карт и то, что безвизовый групповой туристический обмен с Китаем пока так и не заработал.

Александра Мерцалова