Группа продленного ПО

Спустя более чем год после ухода из РФ Adobe крупные компании и региональные органы власти продолжают искать способы продлить лицензии на продукты компании и сходное ПО, обнаружил “Ъ”. Одни продлевают действующие лицензии, другие готовы заключать новые соглашения, чтобы получить доступ к софту, до импортозамещения которого пока не дошли руки. Активный спрос может стимулировать зарубежных вендоров наладить каналы сублицензирования, чтобы не потерять доступ к российскому рынку, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucy Nicholson / Reuters Фото: Lucy Nicholson / Reuters

“Ъ” изучил данные электронных торговых площадок на предмет закупок лицензий на иностранные сервисы, использующиеся при подготовке визуальных материалов — в частности, на Creative Cloud от Adobe. С начала года ряд крупных компаний ищет способы продлить подписки. Так, ритейлер «Магнит» в марте объявил запрос предложений на продление лицензий на ПО Adobe до 8 мая 2024 года. Контрагентов, которые могли бы предоставить продление подписки на Adobe, искали БКС и структура «Ак Барс» («Ак Барс Цифровые технологии»). Аэропорт Краснодара 3 апреля объявил запрос цен на продление лицензий на Adobe Photoshop, Premiere Pro и Lightroom на год начиная с 1 мая. Продлением подписок в начале года озаботились и органы власти: например, 20–24 января администрация города Мурманска искала поставщика корпоративной подписки Adobe Creative Cloud, заканчивавшейся 31 января.

Adobe, как и многие другие разработчики ПО, после начала военных действий на Украине объявила об остановке продаж в РФ, а также отключила от подписок государственные СМИ. Решение, в частности, отразилось на издателях газет, так как Adobe InDesign считается стандартной программой для верстки (см. “Ъ” от 16 марта 2022 года). Ряд продавцов на российских маркетплейсах начал продавать флешки с пиратскими сборниками программ от Adobe (см. “Ъ” от 10 января).

В числе других креативных сервисов, по которым собирались или сохраняются заявки,— векторный редактор Figma. Так, 3 апреля Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запросе цен на сервис. В разъяснениях заявителям говорилось, что речь идет о продлении лицензии. Предложения на продление подписки на Figma в марте собирал и «Магнит». В «Магните» сказали “Ъ”, что Adobe и Figma используются в «поддерживающих функциях и не влияют на основной бизнес». В других компаниях и организациях не ответили на запросы.

Ряд российских поставщиков ПО продолжает продавать лицензии на продление корпоративных подписок Adobe. В Softline пояснили “Ъ”, что это происходит по соглашению с вендором. Глава направления «Графическое ПО» Softline Никита Корчагин добавил, что пик продлений приходится на октябрь—ноябрь.

Импортозамещения в подобных продуктах пока нет: государство акцентировалось на нуждах промышленности и софт для обработки фото и видео считался вторичным, отмечает Николай Комлев из Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий: «В приоритете были операционные системы, офисные пакеты, СУБД, системы управления предприятием». Он считает, что в покупке продуктов Adobe и другого «некритичного для процессов» ПО «нет ничего криминального». Санкционных ограничений на поставку программ Adobe не существует: они относятся к группе экспортного контроля EAR99 как повседневные потребительские товары.

Организации могут закупать продление подписок на Creative Cloud как из-за реальной необходимости в обновлениях и облачных сервисах, так и из-за желания легально пользоваться программами, считает директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов. Он допускает, что сами производители ПО постараются организовать канал сублицензирования через Казахстан и другие соседние с РФ страны: «Часть компаний уже рассматривают такой вариант, а некоторые начинают активно налаживать канал». Господин Соколов, однако, считает рискованным использование облачного ПО от иностранных компаний: «Я бы рекомендовал переносить рабочие процессы на сервисы, находящиеся в России».

Юрий Литвиненко, Ольга Шерункова