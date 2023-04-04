Что происходит после ввода войск Росссии на Украину. День 405-й

Воздушные силы Украины сообщили о наличии пяти бригад истребителей: три бригады МиГ-29 и две Су-27. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что поддержка украинской власти США и Евросоюзом «привела к созданию в центре Европы террористического государства». Евро превысил 86 руб. впервые с апреля 2022 года. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:08. Украина к началу апреля получила 57 западных танков из 293, которые ей были обещаны странами Запада, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений государств, поставляющих боевые машины. Таким образом, пока Киеву передали 19% обещанных танков западного производства. Как отмечал в конце марта президент РФ Владимир Путин, Россия планирует произвести и модернизировать более 1600 танков, а общее их число будет втрое больше, чем в украинской армии.

9:07. Прошедшей ночью воздушную тревогу объявляли и затем отменяли в нескольких областях Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах и пожаре в Одессе.

9:06. Китай должен сыграть конструктивную роль в решении конфликта на Украине. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times.

9:05. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений. Такое мнение он высказал в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

8:44. Минздрав сообщил, что за медпомощью после взрыва в Санкт-Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 человек.

8:43. ВСУ частыми ударами по Мелитополю прощупывают почву для наступления, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

8:41. В Бахмуте продолжаются «весьма и весьма жестокие бои», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Так он отреагировал на заявление основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «юридически Бахмут взят».

8:41. Министр финансов США Джанет Йеллен не видит причин для изменения потолка цен на российскую нефть после того, как восемь стран, включая РФ, решили сократить добычу.

8:40. МИД России получил обращение уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, предложившей разрешить выдавать паспорта России за границей. В ведомстве сказали «РИА Новости», что вопрос прорабатывается.

8:40. Власти Черногории не станут передавать Украине активы россиян, замороженные на территории страны.