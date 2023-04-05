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Коммерсантъ FM
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Глава Пентагона в апреле отправится в Швецию для обсуждения планов о вступлении страны в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду на скорейшее вступление Швеции в НАТО. Он сообщил, что посетит страну позднее в текущем месяце, следует из опубликованного на сайте Пентагона заявления господина Остина, приуроченного к вступлению Финляндии в НАТО.

«Я рассчитываю на сотрудничество с Финляндией в качестве союзника, а также на скорейшее вступление Швеции в альянс. В конце этого месяца я отправлюсь в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также их планы по вступлению в НАТО»,— говорится в заявлении главы Пентагона.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Финский парламент одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Вступление Финляндии одобрили все страны, Швеция пока ждет одобрения от Турции и Венгрии.

Процесс вступления Швеции в НАТО осложняется тем, что в феврале в Стокгольме активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию по сожжению Корана перед посольством Турции. В результате Анкара заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО.

О вступлении Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Эрдни Кагалтынов

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