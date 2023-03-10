Коран превыше всего

В штаб-квартире НАТО возобновились переговоры Швеции, Финляндии и Турции по присоединению двух северных стран к альянсу. Перерыв, спровоцированный инцидентом с сожжением Корана в Стокгольме, длился недолго. При этом турецкие представители продолжают указывать на недостаточность усилий Швеции по устранению «террористической угрозы». Судя по всему, какие бы шаги ни предпринимались в ближайшие месяцы, до майских выборов президента Турции Анкара не одобрит шведскую заявку в НАТО. О связи электоральных процессов в этой стране и перспектив скандинавских государств стать частью блока спрашивают уже даже генсека альянса Йенса Столтенберга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Когда в конце января правый радикал Расмус Палудан сжег Коран около турецкого посольства в Стокгольме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а за ним и другие официальные лица республики посоветовали Швеции забыть о вступлении в НАТО. Кроме того, были приостановлены трехсторонние — Швеция, Финляндия, Турция — переговоры об устранении озабоченностей Анкары. В итоге ратификация республикой совместной заявки двух северных стран на первый взгляд оказалась под большим вопросом, что даже заставило Финляндию публично признаться в размышлениях о возможном вступлении в НАТО без своего соседа. Однако не прошло и полутора месяцев, как трехсторонние переговоры возобновились: 9 марта представители Турции, Швеции и Финляндии встретились в Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического альянса.

По мнению директора российского Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, в том, что стороны быстро вернулись за стол переговоров, ничего удивительного нет, поскольку жесткие внешнеполитические заявления господина Эрдогана рассчитаны в большей степени на внутреннюю аудиторию. «В Анкаре, Стокгольме и Брюсселе все прекрасно понимают, что какой-то сумасшедший, сжегший Коран, не представляет шведское государство. Надо было прицепиться к позиции Швеции — турки прицепились. Потом обстановка несколько поменялась — история с землетрясением, например, могла внести коррективы. Шведы же тоже отправляли помощь Турции. Вот они помогают, почему бы с ними снова не сесть за стол переговоров? Этим же можно объяснить решение возобновить дискуссии и внутренней аудитории»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Кроме того, шведы и после январского инцидента продолжили разрабатывать законодательство по ужесточению «борьбы с терроризмом». Ведь именно требование принять меры по противодействию терроризму (в котором, по сути, завуалирована претензия Анкары к Стокгольму за укрывательство курдских активистов и оппозиционеров) и было ключевым условием одобрения заявки республикой. Возможно, не в последнюю очередь для обоснования причин возобновления трехсторонних переговоров в турецких СМИ накануне активно перепечатывали новости о том, что 9 марта в парламент Швеции поступит закон об ужесточении уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом. Если все ступени одобрения новых норм будут пройдены успешно, закон вступит в силу 1 июня.

Правда, теперь из-за выходки Расмуса Палудана Турция также хочет, чтобы в Швеции было законодательно запрещено сжигать Коран. «Моя священная книга, Коран, была сожжена и уничтожена. Пока вы позволяете это, мы не скажем да вашему вступлению в НАТО»,— заявлял ранее господин Эрдоган. И это требование, похоже, станет для Швеции немалой проблемой, поскольку в ее понимании навязываемый ей закон вступает в противоречие со свободой слова и свободой собраний.

Должен ли Стокгольм удовлетворить это требование, недавно спрашивали и господина Столтенберга. Генсек НАТО, как и многие другие западные чиновники, ранее осудивший январскую акцию в шведской столице, отметил, что «этот вопрос не был включен в соглашение (трехстороннее соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией, согласно которому Анкара поддержит заявку этих стран, если они усилят борьбу с терроризмом, снимут ограничения на экспорт оружия и решат проблему экстрадиции.— “Ъ”), поэтому не должен помешать Швеции стать членом НАТО». «Я донес до Турции, что у людей могут быть разные мнения по поводу сожжения Корана. Во многих странах есть законы, ограничивающие подобные действия, но вы не можете запретить все, что вам не нравится»,— сказал Йенс Столтенберг. Собственно, в Финляндии, к которой у Турции практически не осталось претензий, такой закон, запрещающий сжигание священных книг, есть, о чем публично напоминала премьер страны Санна Марин.

Между тем, какие бы шаги ни предпринимались в ближайшие дни и месяцы, вряд ли Турция даст согласие на совместное вступление Швеции и Финляндии в НАТО до президентских выборов в мае. О связи электоральных процессов и североатлантического будущего двух северных стран журналисты спросили даже Йенса Столтенберга, который накануне встречался в Стокгольме с министрами обороны стран Евросоюза. Прямо отвечать на этот вопрос генсек блока не стал, а вместо этого напомнил, что «все союзники по НАТО, в том числе Турция, приняли историческое решение на саммите в июне прошлого года, когда согласились пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО». Он также напомнил, что несколько недель назад у него состоялись переговоры с господином Эрдоганом и «это была хорошая встреча». Именно на ней президент Турции согласился возобновить трехсторонние дискуссии, уточнил господин Столтенберг, выразив уверенность, что в итоге обе страны вступят в альянс.

По мнению Юрия Мавашева, после выборов в Турции ситуация действительно должна разрешиться в пользу вступления обоих скандинавских государств в НАТО. «Эрдоган своей непримиримой риторикой порой загоняет себя в угол. Она крутая и классная, когда у тебя богатая страна, нет проблем с безработицей и не происходит землетрясений такого разрушительного масштаба и ты готов разобраться с последствиями сам. А может ли в итоге Турция отказать ключевым партнерам, когда все ждут от нее одобрения совместной заявки этих стран? Для Турции Европа — важнейший партнер. Турки хотели показать свою принципиальность — они ее показали. Все сказали: поняли вас, уважаем, принимаем озабоченности. В конце концов, им даже дали понять, что осознают сложность их предвыборной ситуации. Однако после выборов вопрос может встать совсем иначе, и вряд ли Турция позволит себе разбрасываться партнерами»,— заключил эксперт.

Так или иначе, скоро Турция останется последней страной, не ратифицировавшей протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Венгрия, которая также пока не дала формального согласия, собирается проголосовать по этому вопросу в парламенте до конца марта. 8 марта министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Будапешт уже видит в Стокгольме и Хельсинки союзников по НАТО, хотя и хотел бы от них побольше уважения и поменьше критики венгерской политики.

Алексей Забродин