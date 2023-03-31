США не видят признаков переброски Россией ядерного оружия в Белоруссию

Власти США пока не зафиксировали признаков того, что Россия перебрасывает тактическое ядерное оружие в Белоруссию, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, также нет подтверждений того, что РФ может применить ядерное оружие на Украине.

В ходе брифинга господин Кирби сказал, что американские власти «наблюдают за ситуацией с максимальным вниманием». «Мы не видели никаких указаний на то, что он (Владимир Путин.— "Ъ") уже сделал это, то есть указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

25 марта Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил ввести новые антироссийские санкции, это поддерживает Литва. МИД Германии счел слова президента России попыткой ядерного запугивания.

О реакции других стран читайте в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лаура Кеффер