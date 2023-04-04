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Коммерсантъ FM
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Подозреваемая в убийстве военкора Татарского сообщила, что статуэтку с бомбой ей передали в Москве

Задержанная по подозрению в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова на допросе сообщила силовикам, что статуэтку со взрывчаткой, которую она передала военкору Владлену Татарскому, ей передали в Москве через таксиста. Девушка утверждает, что о нахождении внутри статуэтки взрывного устройства она не знала.

Дарья Трепова

Дарья Трепова

Фото: МВД РФ

Дарья Трепова

Фото: МВД РФ

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на показания Дарьи Треповой, она рассказала на допросе, что ранее познакомилась с неким украинским активистом, благодаря чтению украинских Telegram-каналов. Ей предложили перебраться в Киев на должность редактора некого медиаресурса, но для этого ей нужно было пройти «стажировку» в России. Перед этим ей необходимо было выполнить ряд заданий.

В частности, она должна была познакомиться с Татарским на встрече в магазине «Листва» (сам книжный магазин подтверждал ее визиты) и предоставить об этом фотоотчет. Позднее ей сказали приехать в Москву, где она «получила через таксиста "тайную вещь"». Самодельное взрывное устройство также было заказано через Telegram анонимно и без посредников. По возвращении в Санкт-Петербург Дарья Трепова должна была прийти на встречу с Татарским, передать ему статуэтку и выступить с речью о «героях ЧВК "Вагнер"».

Чем известна Дарья Трепова

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2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшем бизнесмену Евгению Пригожину, проходило мероприятие с участием Владлена Татарского. В ходе встречи с Владленом Татарским в кафе прогремел взрыв, в результате которого погиб сам военкор, еще 40 человек пострадали.

3 апреля, была задержана подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова. На видео допроса, опубликованном МВД России, Дарья Трепова признается, что передала военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое привели в действие дистанционно через несколько минут после вручения. Однако она сказала, что бюст ей передали. На вопрос, кто именно, девушка обещала рассказать об этом позже.

Подробнее о расследовании дела о взрыве в Петербурге читайте в материале «Ъ» «Убийство военкора подняли до теракта».

Александр Кислов

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