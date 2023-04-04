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Коммерсантъ FM
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Евро превысил 86 руб. впервые с апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 86 руб. впервые с 15 апреля 2022 года. По состоянию на 7:03 евро растет на 0,08%, до 85,9 руб./€. Доллар дорожает на 0,03%, до 78,7 руб./$. Курс юаня поднялся на 0,09%, до 11,4 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Доллар последние две недели демонстрировал стабильность, торгуясь в диапазоне 76–77 руб. Вчера, 3 апреля, курс доллара превысил 78 руб., евро торговался выше 85 руб.

Об ослаблении рубля — в материале «Ъ FM» «Рубль и нефть теряют связь».

Курс доллара. Прогноз на 3–7 апреля

Курс доллара. Прогноз на 3–7 апреля

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Лаура Кеффер

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