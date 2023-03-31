Курс доллара. Прогноз на 3–7 апреля

Денис Буйволов,

аналитик В текущую оценку российской валюты продолжает транслироваться ухудшение макроэкономических параметров Рубль завершил неделю ослаблением к основным валютам. Пара доллар-рубль приблизилась к отметке 78, несмотря на в целом позитивную внешнюю конъюнктуру — восстановление риск-аппетита, рост цен на нефть. В текущую оценку российской валюты продолжает транслироваться ухудшение макроэкономических параметров — увеличение бюджетного дефицита, ухудшение торгового баланса в результате санкционного сжатия экспорта и одновременного восстановления импортных потоков. На будущей неделе станут известны объемы операций Минфина с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месячный период. Краткосрочно ожидаем движения пары доллар-рубль в диапазоне 76–78.

Егор Жильников,

главный аналитик Спрос на иностранную валюту среди банков остается повышенным В заключительный день рабочей недели давление на позиции рубля усилилось, несмотря на восстанавливающиеся цены на нефть. Эффект был вызван снижением аппетита к риску среди инвесторов на фоне локального роста геополитических рисков. На следующей неделе пара доллар-рубль продолжит плавный рост в диапазоне 77–79 руб. Спрос на иностранную валюту среди банков остается повышенным, при этом предложение долларов снизится ввиду слабой активности экспортеров из-за начала месяца. Высокой волатильности на рынке ожидать не приходится в преддверии нерабочих дней на биржах Китая и США.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Ближайшим важным событием для рубля может стать объявление размера продажи юаней Минфином в рамках бюджетного правила После завершения налогового периода марта рубль возобновил негативную динамику к основным валютам. Поводов для восстановления позиций по-прежнему немного в силу относительно невысокого уровня цен на российскую нефть и снижения физических объемов ее добычи и экспорта. Потери рубля с начала года к доллару достигают 10%, что относительно немного как по сравнению с большинством валют развивающихся экономик, так и динамикой внешней торговли РФ. Ближайшим важным событием для рубля может стать объявление размера продажи юаней Минфином в рамках бюджетного правила. Если объем будет увеличен в полтора-два раза, то это может кратковременно поддержать рубль.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Положительный импульс должен приходить от подрастающих котировок нефти До конца следующей недели мы прогнозируем торги в диапазоне 77–79 руб./$. Рубль продолжает продвигаться к прогнозируемому нами таргету в 80 руб./$. на сроке одного месяца, и пока разворотных сигналов для смены тенденций мы не видим. В эту пятницу риски геополитики опять вышли на первый план, что оказало давление на российскую валюту. Положительный импульс должен приходить от подрастающих котировок нефти, но тут участники рынка закладывают сокращение объемов добычи нефти в РФ, поэтому влияние данного фактора на российскую валюту понижено. До конца недели из важных событий выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, которое состоится в понедельник. Ждем решения относительно дальнейших объемов добычи и их влияние на котировки нефти. Также в пятницу выходят данные по уровню безработицы в США. Участники рынка прогнозируют сохранение значения на прежнем уровне в 3,6% годовых. Выход данных, совпадающих с ожиданиями участников рынка, принесет позитив на финансовые рынки и, соответственно, ослабит доллар, что приведет к укреплению локальных валют. Тем не менее влияние на рубль будет минимальным.