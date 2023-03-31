Курс доллара. Прогноз на 3–7 апреля

Минувшую неделю рубль завершил очередным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара на Московской бирже составил 77,60 руб./$, что на 53 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Росту доллара США способствует уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров, а также растущий импорт в страну.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|76.50-78.00
|Экспобанк
|77.00-79.00
|Банк Зенит
|78.00
|ПСБ
|77.00-79.00
|«БКС Мир инвестиций»
|76.00-78.00
|Консенсус-прогноз *
|77.65
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В текущую оценку российской валюты продолжает транслироваться ухудшение макроэкономических параметров
Рубль завершил неделю ослаблением к основным валютам. Пара доллар-рубль приблизилась к отметке 78, несмотря на в целом позитивную внешнюю конъюнктуру — восстановление риск-аппетита, рост цен на нефть. В текущую оценку российской валюты продолжает транслироваться ухудшение макроэкономических параметров — увеличение бюджетного дефицита, ухудшение торгового баланса в результате санкционного сжатия экспорта и одновременного восстановления импортных потоков. На будущей неделе станут известны объемы операций Минфина с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месячный период. Краткосрочно ожидаем движения пары доллар-рубль в диапазоне 76–78.
Спрос на иностранную валюту среди банков остается повышенным
В заключительный день рабочей недели давление на позиции рубля усилилось, несмотря на восстанавливающиеся цены на нефть. Эффект был вызван снижением аппетита к риску среди инвесторов на фоне локального роста геополитических рисков. На следующей неделе пара доллар-рубль продолжит плавный рост в диапазоне 77–79 руб. Спрос на иностранную валюту среди банков остается повышенным, при этом предложение долларов снизится ввиду слабой активности экспортеров из-за начала месяца. Высокой волатильности на рынке ожидать не приходится в преддверии нерабочих дней на биржах Китая и США.
Ближайшим важным событием для рубля может стать объявление размера продажи юаней Минфином в рамках бюджетного правила
После завершения налогового периода марта рубль возобновил негативную динамику к основным валютам. Поводов для восстановления позиций по-прежнему немного в силу относительно невысокого уровня цен на российскую нефть и снижения физических объемов ее добычи и экспорта. Потери рубля с начала года к доллару достигают 10%, что относительно немного как по сравнению с большинством валют развивающихся экономик, так и динамикой внешней торговли РФ. Ближайшим важным событием для рубля может стать объявление размера продажи юаней Минфином в рамках бюджетного правила. Если объем будет увеличен в полтора-два раза, то это может кратковременно поддержать рубль.
Положительный импульс должен приходить от подрастающих котировок нефти
До конца следующей недели мы прогнозируем торги в диапазоне 77–79 руб./$. Рубль продолжает продвигаться к прогнозируемому нами таргету в 80 руб./$. на сроке одного месяца, и пока разворотных сигналов для смены тенденций мы не видим. В эту пятницу риски геополитики опять вышли на первый план, что оказало давление на российскую валюту. Положительный импульс должен приходить от подрастающих котировок нефти, но тут участники рынка закладывают сокращение объемов добычи нефти в РФ, поэтому влияние данного фактора на российскую валюту понижено. До конца недели из важных событий выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, которое состоится в понедельник. Ждем решения относительно дальнейших объемов добычи и их влияние на котировки нефти. Также в пятницу выходят данные по уровню безработицы в США. Участники рынка прогнозируют сохранение значения на прежнем уровне в 3,6% годовых. Выход данных, совпадающих с ожиданиями участников рынка, принесет позитив на финансовые рынки и, соответственно, ослабит доллар, что приведет к укреплению локальных валют. Тем не менее влияние на рубль будет минимальным.
В пользу российской валюты продолжают играть интервенции в рамках бюджетного правила
В конце недели американский доллар смог укрепиться на фоне выплат по еврооблигациям в рублях, которые многие держатели могли конвертировать обратно в доллары. Тем не менее не в пользу доллара сегодня играет аппетит к риску на фондовых рынках Европы и США. Против европейской валюты выступают данные Федерального агентства по трудоустройству Германии по выросшему там уровню безработицы. Нефтяные цены тем временем показывают рост, что может положительно сказаться на текущем курсе рубля. В пользу российской валюты продолжают играть интервенции в рамках бюджетного правила, продажи российским Минфином китайских юаней. В качестве ориентира для финансового и энергетического рынков могут выступить публикуемые Мичиганским университетом данные по инфляционным ожиданиям, а также перспективы восстановления экономики Китая, где пока производственная активность марта все же показывала недостаточную мощность.