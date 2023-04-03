Курс доллара превысил 78 рублей, евро — выше 85 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 78 руб., евро — выше 85 руб. впервые с 20 апреля 2022 года. По состоянию на 13:41 доллар растет на 0,53%, до 78 руб./$. Евро дорожает на 0,76%, до 84,8 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,35%, до 11,32 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,83%, до 2470,94 пункта. Индекс РТС снижается на 0,01%, до 995,77 пункта.

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На прошлой неделе курс евро пробил отметку в 84 руб. впервые с апреля 2022 года. При этом доллар последние две недели демонстрирует стабильность, торгуясь в диапазоне 76–77 руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Доллар сдался евро».

Лаура Кеффер