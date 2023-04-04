Twitter заменил синюю птичку в логотипе на пса из мема

Соцсеть Twitter обновила логотип. Вместо голубой птички теперь на нем изображен пес породы сиба-ину из интернет-мема. Он также используется в качестве логотипа криптовалюты Dogecoin, которую поддерживает владелец Twitter Илон Маск. Цена криптовалюты на этом фоне росла с $0,08 до $0,1, но позже скорректировалась до $0,09 (+15,7%).

Прошлый логотип Twitter использовался с 2012 года. Руководство соцсети никак не объясняло изменения и не уточняло, является ли это решение временным. Господин Маск у себя на странице только привел скриншот переписки с пользователем, который просил его «купить Twitter и изменить логотип с птицей на собаку». «Как и было обещано»,— подписал миллиардер.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. Он сразу уволил руководство компании и сократил, по разным оценкам, 70–80% сотрудников. Сейчас штат составляет около 2 тыс. человек. Миллиардер провел ряд изменений в работе соцсети: смягчил правила модерации и сделал галку о верификации платной услугой. На этом фоне компанию начали покидать крупные рекламодатели. По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на 71%.

Леонид Уварчев