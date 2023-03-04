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Коммерсантъ FM
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WSJ: выручка Twitter в декабре 2022 года упала на 40%

Выручка и чистая прибыль платформы Twitter в декабре 2022 года упала на 40% в годовом выражении, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Они связывают подобные финансовые показатели с оттоком рекламодателей из социальной сети после прихода в компанию Илона Маска.

По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на 71%. Источники WSJ отмечают, что Илон Маск уже совершил первый платеж по кредиту в $13 млрд, взятому для закрытия сделки по приобретению Twitter.

26 февраля компания сократила не менее 50 сотрудников, что стало восьмым раундом сокращений с момента прихода Илона Маска на пост исполнительного директора Twitter в октябре 2022 года. К концу 2023 года господин Маск планирует назначить нового директора платформы.

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