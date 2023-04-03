Члены ОНК сообщили об отсутствии жалоб у арестованного журналиста WSJ Эвана Гершковича

Член Совета по правам человека Алексей Мельников и председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков посетили арестованного по делу о шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово». Господин Мельников сообщил, что от журналиста не поступало жалоб на условия содержания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Reuters Эван Гершкович

Фото: Reuters

Эван Гершкович находится в карантинной камере на время сдачи всех анализов на наличие болезней. «В камере есть телевизор (20 цифровых каналов), радиоточка, холодильник. Температура воздуха соответствует норме. При необходимости камеру в любое время может проветривать гражданин самостоятельно»,— написал Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

Общение с журналистом, как сообщает член ОНК, сводилось к разъяснению ему внутреннего распорядка СИЗО, законов о содержании под стражей. Также ему рассказали, как писать письма. «На момент посещения был бодр, во время разговора много шутили»,— добавил господин Мельников.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 29 марта. По данным ФСБ, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». В отношении сотрудника WSJ возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей лишение свободы до 20 лет. Он арестован до 29 мая. Защита Эвана Гершковича направила апелляционную жалобу на его арест.

WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными и призвала освободить его. Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 марта заявил о попытках американских властей получить консульский доступ к журналисту. В МИД РФ заверили, что доступ обеспечен. Однако сегодня, 3 апреля, в Белом доме заявили, что консульского доступа «до сих пор не удалось добиться».

Подробнее об Эване Гершковиче — в материале «Ъ» «Американец, много ездивший по России».

Лусине Баласян