В Белом доме заявили об отсутствии консульского доступа к журналисту WSJ Эвану Гершковичу

В Белом доме в понедельник заявили, что власти США «прилагают все усилия» для освобождения корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича «с того момента, как стало известно, что он задержан». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. По его словам, власти США «пристально следят» за судьбой 31-летнего журналиста. «Этот вопрос привлек всеобщее внимание, включая внимание президента (США Джо Байдена.— "Ъ")»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эван Гершкович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вернуть Эвана и Пола Уилана домой,— заверил Джон Кирби, имея в виду бывшего морпеха США, отбывающего 16-летний тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.— Мы понимаем, что это будет тяжело, это не значит, что мы собираемся уклоняться от этого».

При этом представитель Белого дома заявил, что у сотрудников посольства США в Москве до сих пор нет консульского доступа к Эвану Гершковичу. «Они очень, очень усердно пытаются получить консульский доступ к Эвану, и все же нам до сих пор не удалось этого добиться»,— сообщил он. Ранее в МИД РФ говорили, что консульский доступ к задержанному уже обеспечен.

Напомним, журналиста WSJ задержали 29 марта в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении Эвана Гершковича возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей срок от 10 до 20 лет. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Журналист был перевезен в Москву, где Лефортовский районный суд 30 марта избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая 2023 года. WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными.

В тот же день, 30 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев, проживающих в России или посещающих ее, «немедленно покинуть страну». 2 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной темой беседы стала судьба Эвана Гершковича. В Госдепе сообщили, что Энтони Блинкен «выразил серьезную озабоченность в связи с неприемлемым задержанием Россией гражданина США, журналиста». Он призвал власти РФ к немедленному освобождению Эвана Гершковича и «незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана». В МИД РФ, в свою очередь, заявили о «недопустимости нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску». «Сергей Лавров особо отметил, что Эван Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну»,— добавили в министерстве.

3 апреля защита Эвана Гершковича направила апелляционную жалобу на его арест. Дата ее рассмотрения в Московском городском суде пока не назначена.

Елена Черненко