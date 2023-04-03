Пригожин рассказал, что в принятии решения о начале боев за Бахмут участвовал Суровикин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что решение о начале боев за Бахмут принимали командиры ЧВК. При этом, по его словам, участие в разработке самой операции принимал бывший командующий группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Решение на проведение бахмутской операции, так называемой бахмутской мясорубки, было принято командирами ЧВК "Вагнер". Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет»,— сказал Евгений Пригожин в ответ на вопрос издания «Блокнот».

Бои за Бахмут начались летом 2022 года. В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине важно отстоять Бахмут, но не любой ценой. В конце марта командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский допустил наступление Украины в Бахмуте. Евгений Пригожин говорил, что бойцы ЧВК контролируют около 70% города.

Сергея Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск 8 октября 2022 года. При нем российские войска отошли из Херсона и начали наступление в Донбассе, а также стали проводить регулярные ракетные обстрелы инфраструктуры Украины. 11 января на его место назначили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, господин Суровикин стал его заместителем.

Что происходит на 404-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко