Ветеринарная недоступность
Почему не хватает клиник для лечения домашних животных
Стоимость лечения домашних животных растет с каждым годом, а ветеринарных клиник открывается недостаточно. В ситуации разбирался «Ъ-Review».
В декабре прошлого года председатель Совета федерации Валентина Матвиенко назвала цены в ветклиниках «запредельными». По ее словам, такая ситуация возникла из-за того, что нет конкуренции между ветеринарными клиниками. «Их недостаточно, чтобы охватить всех»,— уточнила госпожа Матвиенко и поручила комитетам Совфеда проанализировать ситуацию и разработать меры для повышения доступности услуг по лечению животных. Со своей стороны, сенаторы предложили утвердить единые стандарты ветпомощи, ввести учет животных, лицензирование клиник и страхование питомцев — добровольное и обязательное, а также наладить выпуск достаточного количества отечественных вакцин, сообщил Союз предприятий зообизнеса по итогам заседания комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в конце сентября. В октябре парламентарии отметили, что работа ведется, создается «дорожная карта» по внедрению ряда мер по стабилизации цен, но решить проблему пока не удается.
По оценкам BusinesStat, средняя стоимость одной ветеринарной услуги за последние пять лет выросла на 88%: с 842 руб. в 2021 году до 1583 руб. в 2025-м. Пик роста пришелся на 2022 год (+21,6%), в 2023–2025 годах темпы замедлились до 15–16,5% в год. При этом существует разрыв между государственными и частными клиниками, где средняя цена втрое выше. В текущем году лечение домашних питомцев подорожало еще больше. По данным исследования «Сбер2B Аналитика», за январь—июнь 2026 года расходы на ветеринарную помощь выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А средний чек в ветклиниках превысил 2,3 тыс. руб. За сентябрь, по данным Росстата, цены выросли еще на 1,3%.
Дефицит врачей
Основные причины роста цен на ветеринарные услуги — подорожание импортных препаратов, вакцин и реагентов, рост стоимости оборудования и расходных материалов, увеличение операционных затрат (аренда, зарплаты) и дефицит кадров, отмечают в своем исследовании аналитики BusinesStat. Например, по данным Национальной ветеринарной палаты, за последние три года уровень оплаты труда врачей повысился примерно в два раза. «Необходимая индексация зарплаты забирает сразу же 30–40% от прибыли ветклиники»,— пояснил председатель Ассоциации ветеринарных клиник Андрей Паламарчук.
При этом катастрофически не хватает узких специалистов, добавляет генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Ранее вузы выпускали только ветеринарных врачей общего профиля. Сейчас возникла необходимость в кардиологах, дерматологах, стоматологах, а также в специалистах по лабораторным исследованиям и диагностике. Привлекать врачей приходится конкурентной заработной платой.
За последние два-три года почти вдвое выросла стоимость ветпрепаратов и расходных материалов. Для стационарной, хирургической и интенсивной помощи эта статья составляет существенную долю себестоимости. Особенно подорожали зарубежные препараты. «Импортные препараты дороже отечественных минимум на 30%»,— отмечает исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации (НВА) Тимур Чибиляев.
В то же время владельцы клиник говорят, что, несмотря на активные темпы импортозамещения, полностью заместить зарубежные лекарства и вакцины не удалось.
«По данным НВА, в 2025 году доля выпущенных отечественных препаратов для сектора малых домашних животных составила 52% от всего рынка, или 24,3 млрд руб. с НДС. Остальные химико-фармацевтические препараты и вакцины на российский рынок поступают из стран ЕАЭС (в основном из Белоруссии) и других. При этом в упаковках доля отечественных препаратов уже существенно превышает объем импорта»,— сообщил Тимур Чибиляев.
В то же время, по словам ветеринаров, отечественное производство развивается неравномерно. «Инвестиции преимущественно направлены на воспроизведение уже известных, наиболее востребованных лекарств. Для одних и тех же показаний появляется сразу пять-семь аналогичных препаратов, тогда как отдельные узкие терапевтические ниши по-прежнему остаются незакрытыми. Это не упрек бизнесу, а экономическая реальность: разработка и вывод на рынок инновационных препаратов требуют значительных инвестиций и долгосрочного планирования»,— объясняет исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.
В итоге российским клиникам по-прежнему приходится закупать постоянно дорожающие импортные препараты. Впрочем, и наращивая отечественное производство, фармацевтика зачастую приобретает ингредиенты в Китае или Индии, что также увеличивает конечную стоимость российской продукции.
Но самые большие статьи расходов для ветеринарных клиник сегодня — это аренда, зарплата и оборудование.
«Качественное оборудование сейчас закупается в Китае. Юань растет, таможенные платежи постоянно индексируются»,— рассказывает Андрей Паламарчук. «Сегодня аппарат УЗИ стоит от 2 млн до 4 млн руб. При этом за 2 млн руб. вы купите аппарат, который будет показывать нечеткую картинку, по которой вы не сможете поставить точный диагноз или отследить эффективность лечения. Поэтому нужно сразу закладывать расходы по высшей планке, иначе просто нет смысла работать. При этом оборудование нуждается в постоянном обслуживании и замене. Но сегодня на это у многих клиник просто нет средств»,— уточняет ветеринар Алексей Шиян.
Также существенно выросли расходы клиник на коммунальные услуги и налоги. «С 2025 года порог годового дохода на патентной системе налогообложения (ПСН) снижен с 60 млн до 20 млн руб. Клиники, ранее работавшие по патентной системе налогообложения, переходят на упрощенную систему налогообложения (патент нельзя применять в 2026 году, если доход по ПСН за 2025 год превысил 20 млн руб.— “Ъ-Review”). В итоге, по оценкам участников отрасли, в отдельных случаях совокупная налоговая нагрузка за последние два года увеличилась в десятки раз в зависимости от структуры выручки и особенностей конкретного бизнеса»,— пояснили в Национальной ветеринарной палате.
Дополнительным фактором увеличения налоговой нагрузки стало распространение обязанности по уплате НДС на розничную торговлю для ветеринарных клиник, реализующих ветеринарные препараты через собственные аптеки, при достижении установленного порога доходов (20 млн руб.).
Таким образом, налоговые изменения затрагивают не только оказание ветеринарных услуг, но и аптечное направление деятельности клиник, отмечают эксперты.
«Кроме того, появились дополнительные расходы на цифровизацию, связанные с приобретением программного обеспечения, настройкой интеграций и модернизацией ИТ-инфраструктуры для работы в информационных системах»,— добавили в Национальной ветеринарной палате. Для работы в новых системах необходимо специально обучить сотрудников, дополнительное время требуется на внесение, проверку и сверку данных. Это увеличивает нагрузку на административный и медицинский персонал.
Бизнес с секретом
При этом стоимость ветуслуг в разных клиниках и регионах может различаться в зависимости от уровня конкуренции и возможностей клиники. Однако, несмотря на замечание Валентины Матвиенко о том, что ветклиник мало, статистика показывает, что рынок растет. По данным сервиса «Яндекс Карты», число ветеринарных клиник с учетом действующих ветпунктов, включая приемные, лаборатории и кабинеты, выросло на 4,3% год к году, до 9,6 тыс. объектов.
Правда, эта динамика существенно отстает от темпов роста количества домашних животных.
«Стабильный рост отрасли связан с увеличением числа домашних животных (61 млн кошек и собак в городах к 2025 году, 74,8 млн в целом по России, по данным Всероссийской переписи домашних животных) и либерализацией требований к размещению клиник (с 2021 года их можно открывать на первых этажах многоквартирных домов.— “Ъ-Review”). Для одиноких и бездетных питомец выполняет функцию ребенка, и расходы на него уже вписываются в обязательный бюджет»,— отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова к.э.н. Ольга Лебединская.
При этом чаще всего открываются небольшие ветеринарные кабинеты — пункты с ограниченным набором услуг. Подавляющая часть новых объектов зарегистрированы как ИП. «В большинстве случаев в российских регионах открываются небольшие веткабинеты с инвестициями до 10–12 млн руб. и площадью до 200–300 кв. м. Рынок остается неконсолидированным, на нем практически нет сильных федеральных брендов. При этом отрасль крайне ограничена по части предложения франшиз, желающим купить франшизу ветклиники практически не из чего выбрать»,— рассказала руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская.
Впрочем, и большого количества инвесторов, заинтересованных в этом рынке, нет.
Небольшие пункты открывают не сторонние инвесторы, а сами ветеринары, чтобы работать только на себя, а не на владельца клиники. «Такая практика особенно распространена в регионах — в мегаполисах все же чаще появляются крупные клиники с профессиональным оборудованием»,— говорит Андрей Паламарчук.
«Пока что для сторонних инвесторов, готовых вложить более 20 млн руб. в развитие бизнеса, этот рынок не слишком понятен и поэтому не является особо привлекательным. Франшиз с федеральным брендом очень мало. При наличии таких средств инвестор чаще выбирает ресторан, пекарню, отель и прочее»,— отметила Анна Рождественская.
Рентабельность рынка на сегодняшний день — около 10%, отмечает Ольга Лебединская. Этот показатель пока выше общероссийского уровня (5,7%), однако маржа сжимается за счет того, что расходы растут, а существенно поднимать цены клиники опасаются ввиду большой конкуренции. «Если сравнить с обычной медициной, то стоимость ветеринарной помощи недооценена. Мы покупаем то же самое профессиональное оборудование, проводим высокотехнологичные операции, также тратимся на расходные материалы, но цены у нас в разы ниже, чем в медицине»,— считает Андрей Паламарчук.
Дорогая ответственность
В то же время, несмотря на рост стоимости услуг, сами ветеринары не отмечают снижения обращений в клиники. Наоборот, все больше владельцев домашних животных обращаются в клиники, чтобы провести профилактический осмотр. «Рост расходов на ветеринарную помощь отражает в том числе позитивную тенденцию — развитие культуры ответственного владения домашними животными. Регулярные визиты в государственные и частные ветеринарные клиники, внимание к профилактике и современной терапии заболеваний становятся все более привычной практикой»,— говорит Семен Жаворонков. «Конечно, чаще приходят в клинику уже в случае болезни питомца. Но мы отмечаем рост посещений для проведения чекапов, на вакцинацию»,— отметил господин Паламарчук.
Также владельцы животных стали больше обращать внимание на подозрительные симптомы и приводить питомца уже на ранней стадии заболевания. Например, когда собака начинает как-то не так ходить (ортопедические патологии) или проявлять странные нетипичные реакции (неврологические патологии). Из-за настороженности владельцев и более ответственного обращения посещаемость растет. Хотя это более характерно для мегаполисов, подчеркивает специалист. В регионах потребители чаще ориентируются на цену услуг и либо выбирают клиники с более низким прайсом, либо сокращают свои визиты до минимума.
«Интерес к ветеринарным услугам у владельцев животных будет расти, но это не значит, что платежеспособный спрос будет увеличиваться теми же темпами. Это, в частности, зависит от аппетитов ветеринарных центров, насколько резко они будут повышать цены»,— считает Ольга Лебединская.
В соответствии с ростом инфляции и динамикой валютного курса цены в ветклиниках необходимо ежегодно индексировать минимум на 10–15%, считают участники рынка.
«В противном случае качество ветеринарной помощи будет падать, клиники просто не смогут себе позволить дорогое оборудование и высококвалифицированных специалистов»,— уверен Андрей Паламарчук.
Однако значительный рост цен может снизить доступность ветеринарной помощи, поэтому необходима поддержка от государства, считают участники рынка. «В этой ситуации отрасли могла бы существенно помочь господдержка, которая действует, например, в производстве медпрепаратов. Нам нужно больше качественных и недорогих отечественных ветпрепаратов. И сенаторы в качестве одной из мер стабилизации цен говорят о необходимости наращивать их производство»,— отмечает Татьяна Колчанова. Но пока в планах федерального правительства поддержка только производителей лекарств для сельхозживотных. На лекарства для домашних питомцев это не распространяется.
«Также необходимы льготные кредиты на приобретение современного оборудования для ветклиник. Это повысит качество оказываемой помощи и будет способствовать стабилизации цен на услуги. Это поможет сократить объем сложного и дорогостоящего лечения, на которое приходится идти владельцам животных в случае позднего обнаружения болезни. Но пока конкретных предложений о выделении такой помощи не поступало»,— говорит госпожа Колчанова.