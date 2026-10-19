Ветеринарная недоступность

По оценкам BusinesStat, средняя стоимость одной ветеринарной услуги за последние пять лет выросла на 88%: с 842 руб. в 2021 году до 1583 руб. в 2025-м. Пик роста пришелся на 2022 год (+21,6%), в 2023–2025 годах темпы замедлились до 15–16,5% в год. При этом существует разрыв между государственными и частными клиниками, где средняя цена втрое выше. В текущем году лечение домашних питомцев подорожало еще больше. По данным исследования «Сбер2B Аналитика», за январь—июнь 2026 года расходы на ветеринарную помощь выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А средний чек в ветклиниках превысил 2,3 тыс. руб. За сентябрь, по данным Росстата, цены выросли еще на 1,3%.