Блогеру Татьяне Монтян дали 1,5 года колонии за слова об «охраноте»

Блогер переехала с Украины в Россию в 2021 году. По версии следствия, в январе 2022 года блогер в Telegram разместила видео, в котором негативно высказывалась об «охраноте». Так она назвала сторонников действующей власти в стране, которые не имеют собственного мнения и меняют взгляды в зависимости от решений начальства. Следствие сочло, что блогер призывала к насильственным действиям против таких людей, их сочли «социальной группой». Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК.