Блогеру Татьяне Монтян дали 1,5 года колонии за слова об «охраноте»
Суд в Донецке дал блогеру Монтян 1,5 года колонии по делу об экстремизме
Суд в Донецке признал виновной блогера Татьяну Монтян по делу о публичных призывах к экстремизму и назначил ей 1,5 года колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Алексей Калугин.
Блогер переехала с Украины в Россию в 2021 году. По версии следствия, в январе 2022 года блогер в Telegram разместила видео, в котором негативно высказывалась об «охраноте». Так она назвала сторонников действующей власти в стране, которые не имеют собственного мнения и меняют взгляды в зависимости от решений начальства. Следствие сочло, что блогер призывала к насильственным действиям против таких людей, их сочли «социальной группой». Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК.
После начала военной операции на Украине ведущий программ «Наши» и «Утро Z» на канале «Соловьев Live» Борис Якеменко обвинял Татьяну Монтян в хищении средств, собранных для бойцов СВО. В октябре 2025 года блогера внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.