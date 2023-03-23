Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о возможном наступлении ВСУ в Бахмуте

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска (Бахмута). Накануне передовые позиции ВСУ на бахмутском направлении посетил украинский президент Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zohra Bensemra / Reuters Фото: Zohra Bensemra / Reuters

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью»,— сообщил господин Сырский в своем Telegram-канале. Сроки возможного наступления ВСУ на бахмутском направлении он уточнять не стал, но подчеркнул, что украинские военные готовы отстаивать Бахмут.

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. В конце февраля Владимир Зеленский говорил, что Украине важно отстоять город, но не любой ценой. В том же месяце он заявил, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях шла речь, не уточнялось. Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что его бойцы контролируют около 70% города.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов