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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 404-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 3 апреля

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 30 человек. Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 марта. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие дни планирует посетить Москву. МИД РФ обвинил США в «антицерковной политике» Украины. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:44. Один человек пострадал в результате взрыва в Мелитополе.

8:37. Страны НАТО не могут произвести достаточного количества боеприпасов для ВСУ. Об этом заявил в эфире на YouTube-канале Diaspora UA бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос.

8:36. В центре Мелитополя в Запорожской области взорван автомобиль, информация о пострадавших уточняется, сообщили в экстренных службах.

8:32. Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 марта.

8:31. Евгений Пригожин сообщил, что кафе, в котором произошел взрыв, ранее он передал движению «Кибер Фронт Z». Он считает, что за взрывом может стоять «группа радикалов».

8:30. Международный валютный фонд прогнозирует в 2023 году падение экономики Украины на 3% с последующим ростом на 3,2% в 2024 году и на 6,5% в 2025 году.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 403-й

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