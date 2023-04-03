Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: Япония покупает российскую нефть по ценам выше $60 за баррель

Япония добилась от США исключения из согласованного странами G7 на российскую нефть потолка в $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, японские власти обосновали это тем, что им необходим доступ к российским энергоносителям. WSJ при этом уточняет, что импорт российского природного газа в Японию «относительно невелик» и составляет около одной десятой поставок. По мнению аналитиков, зависимость Японии от российского топлива, «способствовало нерешительности Токио в отношении более полной поддержки Украины в ее войне с Россией».

С 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). Япония поддержала в рамках G7 введение потолка цен на российскую нефть, но добилась исключения для поставок из проекта «Сахалин-2». Правительство страны называло «Сахалин-2» ключевым источником поставок сжиженного природного газа в Японию.

После введения ограничений большая часть российского ресурса была перенаправлена в Китай и Индию. 12 марта источники Bloomberg сообщали, что Индия решила поддержать ограничения цен на нефть, но источники Reuters это не подтвердили. Минэнерго утверждает, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...