WSJ: Япония покупает российскую нефть по ценам выше $60 за баррель

Япония добилась от США исключения из согласованного странами G7 на российскую нефть потолка в $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, японские власти обосновали это тем, что им необходим доступ к российским энергоносителям. WSJ при этом уточняет, что импорт российского природного газа в Японию «относительно невелик» и составляет около одной десятой поставок. По мнению аналитиков, зависимость Японии от российского топлива, «способствовало нерешительности Токио в отношении более полной поддержки Украины в ее войне с Россией».

С 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). Япония поддержала в рамках G7 введение потолка цен на российскую нефть, но добилась исключения для поставок из проекта «Сахалин-2». Правительство страны называло «Сахалин-2» ключевым источником поставок сжиженного природного газа в Японию.

После введения ограничений большая часть российского ресурса была перенаправлена в Китай и Индию. 12 марта источники Bloomberg сообщали, что Индия решила поддержать ограничения цен на нефть, но источники Reuters это не подтвердили. Минэнерго утверждает, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Лаура Кеффер