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Коммерсантъ FM
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Российскую нефть просят пригнуться

Страны Запада обсуждают снижение потолка цен на $5 за баррель

ЕС предлагает понизить уровень потолка на российскую нефть в марте на $5 за баррель, до $55, заявили в Минфине США. Вашингтон пока не сформировал позицию и ожидает оценок МЭА по цене российской нефти и потенциальному влиянию снижения уровня потолка на рынок нефти. В феврале стоимость российской нефти Urals была значительно ниже потолка и составляла $50 за баррель. Эксперты не ожидают, что снижение потолка окажет значительное влияние на объем российского экспорта, а его цены будут зависеть от динамики спроса на нефть в мире и позиции Индии и Китая.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

США, ЕС и страны G7 в марте могут пересмотреть потолок цен на российскую нефть, при этом ЕС предлагает снизить его на $5 за баррель, заявил помощник главы Минфина США Бен Харрис, который курирует установление ограничений на нефть из РФ. «Мы послушаем Международное энергетическое агентство, посмотрим, что они скажут. А затем мы проведем свою оценку. Будет ли корректировка, зависит от того, что мы выясним в рамках обзора»,— цитирует чиновника ТАСС.

Предельная цена на российскую нефть на уровне $60 за баррель вступила в силу 5 декабря прошлого года одновременно с эмбарго ЕС на закупку морских партий российской нефти. США и страны, входящие в G7, также присоединились к потолку. Для нефтепродуктов были установлены два уровня потолка: $100 за баррель для бензина и дизтоплива, $45 за баррель для мазута и нафты. Компаниям стран G7 и ЕС запрещено перевозить, страховать и проводить какие-либо операции с российской нефтью, если она была продана по цене выше потолка. Предполагалось, что в марте уровень потолка может быть пересмотрен, после чего ЕС собирался проводить мониторинг каждые два месяца.

Российские власти заявляли, что не признают потолок цен, и запретили компаниям ссылаться на него в контрактах. Как писал “Ъ”, потолок цен не привел к падению добычи в РФ, однако обрушил стоимость Urals, что привело к увеличению дефицита бюджета. Это побудило российские власти изменить методику расчета цены нефти для налогообложения нефтяных компаний. С апреля максимальный дисконт Urals к Brent для расчета налогов не может превышать $34 за баррель, а с июля — $25 за баррель. Котировки Brent 14 марта снижались — майский фьючерс упал до $78 за баррель.

Снижение уровня потолка может привести к дополнительному давлению на стоимость Urals, но ее цена и так ниже установленного потолка в $60 за баррель. Так, в феврале российская нефть стоила около $50 за баррель, по данным Минфина, то есть дисконт к Brent составлял около $30 за баррель.

По словам собеседников “Ъ”, российские нефтекомпании смогли адаптироваться к потолку цен. Например, снижение предельной цены на бензин и дизтопливо на $5 за баррель едва ли повлияет в краткосрочной перспективе на их стоимость, реальная цена и так ниже потолка, отмечает один из собеседников “Ъ” в отрасли. Эффект был бы, если бы предельная цена опустилась к фактической цене реализации. Для этого, по мнению собеседника “Ъ”, необходимо снизить цену на $15–20 за баррель, это бы привело к падению экспортных цен. Но пока, чтобы не создать панику на рынке, западные страны пытаются действовать аккуратно, считает он.

Что касается понижения ценового потолка на нефть, это является логичным — формально цены на нефть марки Urals, которые публикует сейчас Argus, находятся ниже уровня потолка, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Он напоминает, что формально, в соответствии с объявленными принципами коррекции ценового потолка, его уровень должен быть установлен не выше 95% от «рыночных цен», однако предлагаемое ЕС снижение меньше — потолок все равно останется выше цен Argus. По мнению эксперта, один из ключевых вопросов — будут ли соблюдать ценовой потолок покупатели из Индии и Китая. Есть вероятность, что при снижении «ценовой потолок» может «сломаться» и покупатели будут готовы платить по более высокой цене, особенно при улучшении конъюнктуры на рынке нефти.

Дмитрий Козлов

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