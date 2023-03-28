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Коммерсантъ FM
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Глава Минэнерго Шульгинов: Россия смогла перенаправить поставки нефти после эмбарго ЕС

Россия перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, идет работа по переориентации поставок в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло»,— заявил господин Шульгинов на итоговом заседании коллегии министерства (цитата по ТАСС).

При этом Минэнерго ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году, в том числе из-за отказа Европы от российского газа. «На 2023 год ожидаем, что по нефти уровень будет несколько ниже по добыче в связи с добровольным сокращением добычи, направленным на стабилизацию»,— добавил министр.

Вице-премьер Александр Новак на заседании заявил, что поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза, также увеличились поставки в Китай. С 5 декабря 2022 года действует потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Лаура Кеффер

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