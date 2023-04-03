Главные новости к утру 3 апреля

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 30 человек. Убит военный корреспондент Владлен Татарский. МИД РФ на этом фоне заявил об игнорировании Западом гибели российских журналистов. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что кафе, в котором произошел взрыв, ранее принадлежало ему. О взрыве

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Есть сообщения о повреждениях в некоторых зданиях, в частности в ряде офисных центров и в педагогическом колледже. О пострадавших не сообщалось.

Воздушно-десантные войска РФ впервые получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Они уже стоят на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты.

Администрация президента определилась с желаемыми целевыми показателями на президентские выборы-2024 по результату кандидата от власти и явке, узнал «Ъ». Их можно описать формулой «75+/70+». При достижении этих показателей абсолютное число голосов, поданных за кандидата от власти, будет больше, чем на выборах-2018, где Владимир Путин показал рекордный результат. Подробнее

Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 марта. Это произошло на фоне решения восьми стран, включая Россию, дополнительно сократить добычу. США назвали решение нецелесообразным. О причинах сокращения добычи

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие дни планирует посетить Москву, сообщил МИД Италии по итогам телефонного разговора министра Антонио Таяни с главой агентства

Оператор магазинов re:Store, который раньше был премиум-реселлером Apple в России, открыл магазин токарных и фрезерных станков MachIndex, узнал «Ъ». Владеющая им Inventive Retail Group подтверждает ввоз только станков из «дружественных стран». Но при этом компания официально ищет инженеров с опытом работы с немецкими и японскими системами. Подробнее

Россия в первом квартале 2023 года получила от Запада 19 отказов в экстрадиции. В восьми случаях, как утверждает Генпрокуратура РФ, отказы выданы по «политическим мотивам»: по два от Италии и Польши, по одному от Австрии, Болгарии, Германии и Румынии.

МИД РФ обвинил США в «антицерковной политике» Украины. Так ведомство отреагировало на последние события вокруг Киево-Печерской лавры и Украинской православной церкви Московского патриархата. О ситуации в лавре

Из-за переизбытка сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья. Производители творога, сметаны, йогуртов, сыров рассчитывают, что в результате контрагенты согласятся снизить закупочные цены. О проблеме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал посла США в Анкаре Джеффри Флейка за встречу с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Господин Эрдоган заявил, что дипломат должен «знать свое место» и закрыл для него возможность для встречи.

Мило Джуканович проиграл на выборах президента Черногории после 30 лет у власти. Во втором туре победил бывший глава министерства экономического развития Яков Милатович. О выборах

Оппозиция победила на парламентских выборах в Финляндии. Лидерами стали Коалиционная партия и «Истинные финны». Социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин заняла третью строчку. О выборах в Финляндии

О предстоящих 3 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».