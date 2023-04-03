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Коммерсантъ FM
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Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Финляндии

Оппозиционные Коалиционная партия и «Истинные финны» лидируют на выборах в парламент Финляндии. Социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин заняла третью строчку. Явка составила 71,9%.

Результаты выборов после подсчета 98,5% голосов:

  • Коалиционная партия — 20,8% (48 мест);
  • «Истинные финны» — 20,1% (46 мест);
  • Социал-демократическая партия — 19,9% (43 места);
  • «Центристы» — 11,4% (23 места);
  • «Зеленые» — 7% (13 мест).

Премьер Санна Марин признала поражение на выборах. Лидер Коалиционной партии Петтери Орпо сообщил о планах начать переговоры о формировании нового правительства. Господин Орпо ранее говорил, что задачей нового кабмина должно стать исправление экономической ситуации. «Второй очень важный вопрос — наращивание (взаимодействия.— "Ъ") НАТО--Финляндия»,— говорил лидер Коалиционной партии.

Как передает The Associated Press, основной темой предвыборной программы стала экономическая ситуация в Финляндии, несмотря на то, что выборы проходили на фоне вооруженного конфликта между Россией и Украиной и планов Финляндии вступить в НАТО. За 200 мест в парламенте боролись больше 2,4 тыс. кандидатов от 22 партий.

Подробнее о взглядах партий — в материале «Ъ» «Второй срок поставлен на голосование».

Леонид Уварчев

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