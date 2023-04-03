Мощное землетрясение произошло на Камчатке

На юге Камчатского края днем в понедельник, 3 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает корреспондент «Ъ» в Петропавловске-Камчатском. Люди выбежали из домов. Есть сообщения о повреждениях в некоторых зданиях, в частности в ряде офисных центров и в педагогическом колледже. В зданиях от толчков падала мебель и техника.

Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском, Елизово и Вилючинске. На этих территориях толчки ощущались силой до 5–6 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени на глубине 100 км. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский