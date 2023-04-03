МИД Италии сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Москву в ближайшие дни

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшие дни планирует посетить Москву, сообщило МИД Италии по итогам телефонного разговора министра Антонио Таяни с главой агентства. Глава МИДа поддержал идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

«Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву»,— говорится в заявлении МИД Италии, которое приводит телеканал Rai.

Рафаэль Гросси на прошлой неделе посетил Запорожскую АЭС. По итогам визита он сообщал, что МАГАТЭ ведет разработку новой концепции защиты станции и обсуждает инициативу с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта говорил, что у Владимира Путина в графике нет контрактов с главой МАГАТЭ. Он отмечал, что господин Гросси находится «на постоянной связи» с представители российской госкорпорации «Росатом» и с «другими коллегами».

Леонид Уварчев