Воздушно-десантные войска РФ впервые получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек»

В Саратовской области прошла церемония передачи Воздушно-десантным войскам тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». ВДВ впервые получили такую технику, сообщило Минобороны РФ. Ведомство отмечает, что направляющиеся в зону военной операции экипажи «продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач».

«Солнцепеки» стоят на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Оружие уничтожает цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначено для уничтожения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до 6 км.

ВДВ получили модернизированные боевые машины ТОС-1А «Солнцепек». Передача состоялась в одном из соединений войск РХБЗ. Начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров назвал машины «грозным оружием, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов». «Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу»,— приводит Минобороны слова господина Гончарова (цитата по «Интерфаксу»).

Минобороны утверждает, что «Солнцепеки» показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе военной операции на Украине. Огонь ведется с помощью новейших программных систем топогеодезической привязки.

Леонид Уварчев