При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 30 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 30 человек. 24 из них госпитализированы.

Шестеро самостоятельно обратились за медицинской помощью после произошедшего, передает «РИА Новости» данные Минздрава РФ. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. 24 человека, в том числе подросток, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной сегодня, 2 апреля, вечером. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, который выступал с лекцией. По информации «Интерфакса», задержана подозреваемая Дарья Трепова. По предварительным данным, она принесла в кафе коробку с бюстом господина Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Леонид Уварчев