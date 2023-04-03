МИД РФ обвинил США в «антицерковной политике» Украины

Министерство иностранных дел России отреагировало на последние события вокруг Киево-Печерской лавры и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Москва обратила внимание на отсутствие «решительной реакции» со стороны международным организаций, к которым обращалась УПЦ и российский министр Сергей Лавров. МИД РФ считает, что в «антицерковной политике» Украине виноваты США.

«Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни — та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне»,— говорится в комментарии МИД РФ.

Москва обвинила США в создании «целого извращенного механизма прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». Так, был назначен «спецпредставитель по свободе вероисповедания», действует Комиссия США по международной религиозной свободе.

МИД РФ считает, что президент Украины Владимир Зеленский проводит «антиправославную политику по указке американцев», которые решают задачи, «направленные против России». «Но вместе с тем захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Он показательнее многих иных шагов режима и его риторики доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в т.ч. граждан Украины»,— говорится в комментарии.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» в марте потребовал от монахов УПЦ покинуть территорию обители. Власти Украины предложили монахам перейти в Православную церковь Украины, основанную в 2019 году. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольнической. 1 апреля суд на Украине отправил под домашний арест настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, его подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Подробнее о выселении монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры читайте в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Леонид Уварчев