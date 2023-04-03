iPhone ставят к станку

Как выяснил “Ъ”, российские импортеры электроники, чей бизнес серьезно осложнили последствия военных действий на Украине, осваивают новый рынок — поставки оборудования. В частности, оператор магазинов re:Store, который раньше был премиум-реселлером Apple в России, открыл магазин токарных и фрезерных станков MachIndex. Владеющая им Inventive Retail Group подтверждает ввоз только станков из «дружественных стран». Но при этом компания официально ищет инженеров с опытом работы с немецкими и японскими системами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Inventive Retail Group (IRG, входит в ГК «Ланит»), управляющая розничными магазинами re:Store, Samsung и «Мир кубиков» (бывший ритейлер Lego в РФ), решила выйти на рынок настольных станков. “Ъ” обнаружил, что на домене machindex.ru, зарегистрированном на одно из юрлиц группы (ООО «Рестор») в декабре 2022 года, в конце марта появился сайт с предложениями заказать станки для малого бизнеса и промышленности, а также системы числового программного управления (ЧПУ). “Ъ” позвонил по указанному на сайте номеру: менеджер по продажам MachIndex подтвердил, что оборудование есть и доступно в Москве.

Речь идет в первую очередь о настольных станках, используемых любителями и малыми предприятиями. Они применяются в DIY-секторе, для кустарного или малотиражного производства, в профессиональном образовании. В российских магазинах настольные токарные станки стоят 60–500 тыс. руб., фрезерные — 50–250 тыс. руб.; некоторые модели начального класса представлены на маркетплейсах.

В IRG назвали MachIndex «стартапом, который не войдет в структуру управления группы». «В связи с санкциями и уходом с рынка основных производителей металлообрабатывающего оборудования мы увидели соответствующую бизнес-возможность»,— говорят в компании. В ГК «Ланит» не ответили “Ъ”.

По данным реестра деклараций о соответствии, «Инвентив Технологии», которая принадлежит кипрской ReStore Retail Group Limited, с декабря 2022 года декларирует ввоз в страны ЕАЭС токарных и фрезерных станков, фрез и сверл для них, а также станков для лазерной резки металла. Вся продукция, как следует из документов, выпущена китайскими компаниями. В то же время IRG 29 марта опубликовала на hh.ru вакансию сервисного инженера с опытом работы с системами ЧПУ немецких Siemens и Heidenhain. В числе преимуществ называется и опыт работы с ЧПУ японской Mitsubishi. В IRG заверили “Ъ”, что MachIndex будет работать «в соответствии с российским и международным законодательством», поставляя оборудование, «произведенное в дружественных странах».

Первое место в импорте токарных станков в РФ в штуках занимает Китай (см. график). Но в 2022 году, несмотря на ограничения, выросли поставки из Тайваня, Кореи и Японии. В феврале тайваньский журнал CommonWealth со ссылкой на источники среди производителей станков и ЧПУ сообщил, что часть продукции попадает в РФ через Китай и Казахстан. Также, по их данным, российские потребители перенаправляют компоненты из Тайваня в Турцию, где они вместе с японскими или западными контроллерами собираются в станок.

Сегмент настольных станков, представленных в России, перенасыщен оборудованием из Китая, в основном низкого качества, и будет сокращаться, считает бренд-менеджер направления «Металлообработка» ITA Technology Дмитрий Громов: «Сейчас, когда доходы падают, все меньше людей готовы к тратам на станки для хобби и домашнего использования».

Господин Громов сомневается, что специалисты со знанием систем Siemens и Mitsubishi пойдут в розничные продажи подобного оборудования: «Инженеры будут востребованы на промышленных производствах, продвижении современного, инновационного и цифрового оборудования на металлообрабатывающие предприятия, переоборудовании, реновации, импортозамещении».

Тот факт, что IRG нанимает специалиста с опытом пусконаладочных работ, подразумевает, что компания займется не только станками для хобби, а более серьезным оборудованием, в том числе и для промышленного производства, считает директор по маркетингу MetalMaster Владимир Купцов. Новым компаниям трудно выходить в этот сегмент, предупреждает Дмитрий Громов: «В этом смысле его можно отчасти сравнить с розничным рынком электроники, где лишь несколько крупных операторов». Однако он признает, что рынок «достаточно емок для появления крупных посредников и специалистов по проектным продажам».

Юрий Литвиненко