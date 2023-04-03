МИД РФ заявил об игнорировании Западом убийств российских журналистов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с убийством военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге обратила внимание на отсутствие реакции стран Запада на гибель российских журналистов. Ведомство заявило об игнорировании профильными международными организациями того, что журналисты из РФ «на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей».

Госпожа Захарова отметила, что юридическую квалификацию убийства господина Татарского должны дать правоохранительные органы, однако ведомство решило «дать нравственную» оценку. «Ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которая оценивалась киевским режимом и его головорезами как "успех", ни западные страны, ни международные организации, ни зарубежные профессиональные сообщества не только не провели расследований, но даже не проявили элементарного человеческого сочувствия»,— говорится в комментарии представителя МИД РФ в Telegram.

Мария Захарова отметила, что Запад еще недавно «шел единым фронтом по Парижу в защиту журналистов», против которых совершались теракты. Но сегодня отсутствие реакции со стороны Белого дома, Даунинг-стрит и Елисейского дворца «говорят сами за себя».

Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной накануне, 2 апреля. Погиб только Владлен Татарский, который выступал с лекцией. Пострадали 30 человек. По информации СМИ, военкору принесли на мероприятие бюст, начиненный взрывчаткой.

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Леонид Уварчев