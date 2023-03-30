Второй срок поставлен на голосование

В Финляндии в воскресенье состоятся выборы в парламент. Возглавляющая сейчас правительство Санна Марин имеет шансы на сохранение своего поста, однако просматриваются и другие варианты. В ходе избирательной кампании политики много спорили о разных внутриполитических и социальных проблемах. А вот по поводу отношений с Россией серьезных разногласий между ними не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Официальный день выборов — воскресенье. Однако в последние годы среди финнов набрало популярность досрочное голосование. В пунктах, открытых в том числе в магазинах, библиотеках и почтовых отделениях, можно было проголосовать за своего кандидата с 22 по 28 марта. Такой возможностью воспользовалось рекордное число избирателей — 40%, или 1,7 млн из почти 4,3 млн тех, кто имеет право голосовать. Учитывая, что на выборы приходят не все зарегистрированные избиратели, можно предположить, что заранее проголосовали более половины их активных участников.

Главная интрига — сохранит ли свой пост премьер-министр Санна Марин. 37-летняя председатель Социал-демократической партии — одна из звезд европейских левых сил. Пост премьера она заняла в 2019 году в возрасте 34 лет, став самым молодым на тот момент главой правительства в мире. Хотя до этого госпожа Марин уже побывала депутатом и министром транспорта, в СМИ за ней закрепился имидж Золушки: девочка из бедного окружения росла без отца, первой в своей семье получила высшее образование, когда-то подрабатывала кассиром в супермаркете и вот теперь стала премьер-министром, а ее муж ушел в отпуск по уходу за двухлетней дочерью. Возможно, поэтому прошлой осенью для карьеры премьер-министра не стал разрушительным скандал, когда в сеть утекло видео с ее довольно откровенным танцем на частной вечеринке. «У меня есть семья, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями»,— объяснила она.

Зато на пользу репутации премьера за рубежом пошли и решительная поддержка Киева, и откровенная антироссийская позиция. За две недели до выборов госпожа Марин побывала на Украине, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и даже упомянула о возможности передачи Украине списанных истребителей.

Благодаря досрочно проголосовавшим итоги выборов станут известны, скорее всего, уже в воскресенье вечером. Однако останется ли госпожа Марин у власти, зависит не только от расклада голосов в 200-местном парламенте, но и от дальнейших коалиционных переговоров. Согласно последним соцопросам, три наиболее популярные политические силы — социал-демократы, евроскептические «Истинные финны» и оппозиционная центристская Национальная коалиционная партия (НКП) — могли набрать по 19–20%. Конкурс в парламент был высоким — 12 человек на место. Если победа на выборах и в коалиционных переговорах достанется оппозиции, то новым премьером может стать лидер НКП Петтери Орпо, ранее уже возглавлявший министерства финансов, внутренних дел и сельского хозяйства.

В центре внимания в ходе избирательной кампании были вопросы внутренней политики — сокращение госдолга, образование, состояние рынка труда и привлечение иностранной рабочей силы. Внешняя политика (которую в Финляндии «совместно с правительством» определяет президент) затрагивалась по касательной. При этом очевидно, что на российском направлении никаких расхождений между партиями не было и нет. Ряд политиков выступали с отдельными предложениями по теме — например, запретить второе российское гражданство или «проверить недвижимость, принадлежащую россиянам, и при необходимости ее конфисковать». Однако в целом эти вопросы не были в центре обсуждений.

Более того, политическое землетрясение в отношениях России и Финляндии уже практически свершилось: Финляндия скоро станет членом НАТО, и альянс, таким образом, вплотную придвинется к границам РФ. Закон о вступлении страны в НАТО президент Саули Ниинистё подписал на прошлой неделе. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, точная дата исторического события пока не определена, но произойдет все еще до выборов в Турции, назначенных на 14 мая.

Галина Дудина