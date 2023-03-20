Президент на новенького

Победителем первого тура президентских выборов в Черногории, прошедшего в минувшее воскресенье, стал действующий глава республики Мило Джуканович. Во втором туре 2 апреля ему будет противостоять один из лидеров новой политической силы, движения «Европа сейчас», Яков Милатович. Его называют фаворитом западных посольств, но поддержал его и лидер считающегося пророссийским Демократического фронта Андрия Мандич. Окончательно же новый политический расклад в республике определится в июне — по итогам внеочередных парламентских выборов. С подробностями из Подгорицы — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Черногории Мило Джуканович

Фото: Stevo VasiljevicвЂЁ, Reuters Президент Черногории Мило Джуканович

Фото: Stevo VasiljevicвЂЁ, Reuters

Победа Мило Джукановича в первом туре президентских выборов была предсказуема. Действующий президент, которого называют идеологом черногорской независимости и членства республики в НАТО, является еще и лидером крупнейшей политической силы страны — Демпартии социалистов. Она хотя и перешла в 2020 году в оппозицию после 30 лет пребывания у власти, но пользуется поддержкой 30% избирателей.

В воскресенье Мило Джуканович получил более 35% и не без основания рассчитывает на победу по итогам второго тура.

А вот результат одного из лидеров новой политической силы страны, движения «Европа сейчас» Якова Милатовича — он набрал около 29% и прошел во второй тур — оказался неожиданным. Кандидатом в президенты он стал буквально в последний момент вместо председателя движения Милойко Спаича, которого уличили в сокрытии данных о наличии второго гражданства — Сербии и прописки в этой стране.

Да и в политику Яков Милатович пришел только в 2020 году, став министром экономики в правительстве Здравко Кривокапича, которое сам премьер называл «кабинет 12 апостолов» — по числу министров, большинство которых предложила Сербская православная церковь. Тогда же Милойко Спаич и Яков Милатович запустили программу резкого повышения зарплат и пенсий за счет ликвидации отчислений на здравоохранение и другие сферы, что привело к всплеску инфляции и дефициту лекарств. Хотя экономисты и предупреждают, что программа ведет Черногорию к банкротству по греческому сценарию, популистские меры резко подняли популярность движения «Европа сейчас» и его лидеров.

Якова Милатовича называют фаворитом западных посольств.

Это определение подтвердил и инцидент в ходе нынешней кампании, когда кандидата «Европы сейчас» недружелюбно встретили в исторической столице республики — Цетине. Тогда в защиту Якова Милатовича активно выступили послы США, Великобритании, Франции и ЕС в Подгорице — ни один другой кандидат такого внимания с их стороны не удостоился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Черногории, один из лидеров движения «Европа сейчас» Яков Милатович

Фото: Stevo Vasiljevic, Reuters Кандидат в президенты Черногории, один из лидеров движения «Европа сейчас» Яков Милатович

Фото: Stevo Vasiljevic, Reuters

Любопытно, но Якова Милатовича поддержал после первого тура и лидер считающегося просербским и пророссийским Демократического фронта Андрия Мандич, оказавшийся в воскресенье с 19% только третьим. Именно лидер Демфронта считался на нынешних выборах главным конкурентом действующего президента. К тому же его активно поддерживала Сербия и ее президент Александр Вучич.

По данным черногорского Агентства электронных СМИ, Андрия Мандич получил в ходе нынешней кампании вдвое больше телеэфира, нежели его основные конкуренты: 34% (Яков Милатович — 20%, Мило Джуканович — 16%). Это и неудивительно, если учесть, что четырьмя из пяти телеканалов с национальным вещанием в Черногории владеют выходцы из Сербии. В такой ситуации неудачу кандидата Демфронта на выборах многие расценили как «чувствительное поражение Александра Вучича в Черногории».

Примечательным на черногорских выборах стало и то, что во втором туре, который пройдет 2 апреля, оказались лидер оппозиционной Демпартии социалистов и один из лидеров движения «Европа сейчас», вообще не представленного в парламенте. Это, по мнению большинства местных политиков и экспертов, свидетельствует в пользу скорейшего проведения в республике досрочных парламентских выборов.

Так оно, похоже, и произойдет. За два дня до первого тура президент Мило Джуканович распустил парламент и назначил на 11 июня внеочередные парламентские выборы, которые и определят новый политический расклад в республике.