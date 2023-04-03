Эрдоган «закрыл двери» для посла США за встречу с кандидатом от оппозиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал посла США в Анкаре Джеффри Флейка за то, что тот провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на выборах главы государства Кемалем Кылычдароглу. Господин Эрдоган заявил, что дипломат должен «знать свое место» и закрыл для него возможность для встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место»,— сказал господин Эрдоган в Стамбуле (цитата по изданию Star). Он также заявил, что если господин Флейк не знает, как должен работать посол, то он «не сможет войти в эту дверь».

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. В них в том числе участвуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Господин Кылычдароглу делает ставку на перемены и полную перезагрузку власти, правящий альянс называет единственным гарантом стабильности действующего главу государства.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Время собирать кадры».

Леонид Уварчев