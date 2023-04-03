Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 марта

Нефть марки Brent торгуется на лондонской бирже ICE по цене выше $85 за баррель. Ранее восемь стран, в том числе Россия, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2023 года.

Июньский фьючерс на Brent на 1:02 по московскому времени стоил $85,58 (+7,1%). Стоимость нефти WTI также выросла почти на 7%, до $80,95 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее объявил, что Россия продлевает сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года (решение действовало до июня). О добровольном сокращении добычи также объявили Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

Леонид Уварчев