Главные анонсы 3 апреля

В Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В Москве пройдет четырехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции.

В Белоруссии начнется обучение экипажей ракетного комплекса «Искандер».

Украину посетит с визитом экс-госсекретарь США Майк Помпео.

С 3 по 28 апреля в Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) пройдет внеплановая проверка деятельности организации Минюстом РФ.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит по существу иск Третьяковской галереи о признании права собственности на бесхозные картины и скульптуры из своего запасника. Среди художественных произведений, не имеющих владельцев, этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.

Райффайзенбанк ограничит возможность переводов в долларах для некоторых частных клиентов, а также повысит для физлиц минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки.

В Госдуме состоится открытое заседание совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год.

В Брюсселе пройдет визит госсекретаря США Энтони Блинкена.

В Бухаресте состоятся переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и президентом Молдавии Майей Санду.

В Литве пройдет визит президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Арбитражный суд Москвы проведет проверку обоснованности заявления Альфа-банка, требующего признать банкротом бизнесмена Алексея Хотина, основного владельца разорившегося банка «Югра» и крупного владельца коммерческой недвижимости в Москве.

В Москве пройдет заседание Высшей квалификационной коллегии судей.

Важнейшие события предстоящей недели — в подборке «Ъ».