РФ в первом квартале получила от Запада 19 отказов в экстрадиции и 15 отказов в правовой помощи

Страны Запада в первом квартале 2023 года не удовлетворили 19 запросов России об экстрадиции граждан для уголовного преследования. В восьми случаях, как утверждает Генпрокуратура РФ, отказы выданы по «политическим мотивам»: по два от Италии и Польши, по одному от Австрии, Болгарии, Германии и Румынии. За три месяца Москва также получила 15 отказов в получении правой помощи по уголовным делам. Ранее Австрия столкнулась со сложностями при экстрадиции, так как российские силовики не могут отправиться за обвиняемыми в условиях санкций.

Среди тех, кто не был выдан России по «политическим мотивам», есть люди, обвиняемые в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков. Австрия и Польша обосновали решения «возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица». Болгария, Германия, Италия и Румыния объяснили отказы тем, что преследуемые лица могут подвергнутся «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

Генпрокуратура считает, что решения не соответствуют обязательствам по Европейской конвенции о выдаче от 1957 года. «Указанными странами продолжается практика неисполнения своих обязательств, прямо предусмотренных международными договорами, которая фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности за совершенные преступления»,— сообщила Генпрокуратура «РИА Новости».

В правовой помощи, как считает надзорное ведомство, 12 отказов связаны с «политическими мотивами»: 10 из них получены от Швейцарии, по одному — от Латвии и Лихтенштейна. Швейцария заявила Москве о «наивысших сомнениях относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью». Латвия заявила, что не может проводить процессуальные действия на территории своей страны «в сложившейся международной обстановке». Лихтенштейн отказал России в помощи по делу о хищении имущества Пробизнесбанка в связи с «выводами Княжеского земельного суда об уголовном преследовании фигурантов дела по политическим мотивам».

Как ранее стало известно «Ъ», застопорился вопрос о выдаче Австрией России бывшего председателя правления обанкротившегося в 2017 году Темпбанка Михаила Гаглоева и совладельца кредитного учреждения Елены Апанасенко. Они были объявлены в международный розыск по обвинению в многомиллионных хищениях. Причиной остановки процедуры экстрадиции стала невозможность для российских силовиков в нынешних условиях отправиться за обвиняемыми.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Экстрадиции закрыли маршрут».

Леонид Уварчев