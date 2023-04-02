Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение вверх

Внутриполитический блок Кремля выработал целевые показатели для выборов президента-2024

Администрация президента (АП) определилась с желаемыми целевыми показателями на президентские выборы-2024 по результату кандидата от власти и явке, которые можно описать формулой «75+/70+». По словам источников “Ъ”, эти цифры обсуждались с вице-губернаторами по внутренней политике на семинаре, проходившем на прошлой неделе. При достижении этих показателей абсолютное число голосов, поданных за кандидата от власти, будет больше, чем на выборах-2018, где Владимир Путин показал рекордный результат. Также они позволят этому кандидату получить поддержку абсолютного большинства от списочного состава избирателей с учетом жителей новых территорий. Кроме того, как утверждают собеседники “Ъ”, во внутриполитическом блоке АП сформированы и предварительные идеологические установки на эту кампанию.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во внутриполитическом блоке Кремля определились с предварительной концепцией будущей президентской кампании. По словам трех осведомленных источников “Ъ”, близких к АП, на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, прошедшем 29–31 марта в подмосковной мастерской управления «Сенеж», до них довели желаемые целевые показатели по явке и результату кандидата от власти. Хотя сам Владимир Путин еще не заявлял об участии в выборах-2024, в АП, по данным “Ъ”, исходят из того, что он будет баллотироваться. По словам собеседников “Ъ”, вице-губернаторам поручено исходить из ситуации в своих регионах, но в АП хотели бы, чтобы общероссийский показатель явки в 2024 году был выше 70%, а результат «основного кандидата» — более 75% голосов.

Напомним, на выборах-2018 господин Путин набрал 76,69% при явке в 67,54%, то есть более 56,4 млн голосов,— это рекорд в истории выборов президента РФ. Если новые целевые показатели будут достигнуты, то абсолютное число голосов за кандидата от власти превысит итоги 2018 года, так как число избирателей в РФ выросло за счет жителей присоединенных территорий. В 2018 году в Кремле исходили из того, что Владимир Путин должен получить поддержку большинства россиян, и эта же логика, говорят источники “Ъ”, действует и сейчас: оглашенные целевые показатели позволят кандидату от власти набрать абсолютное большинство голосов от списочного состава избирателей с учетом тех, кто стал россиянином после присоединения новых регионов.

Проблем с достижением новых целей в Кремле не видят: поддержка президента высока, главное — легитимность кампании, утверждает собеседник “Ъ”.

Под ней в АП понимают доверие людей к результатам, их убежденность в том, что были соблюдены честность и прозрачность процедуры голосования и всей кампании, поясняет источник.

Выборы президента обсуждались и на семинаре для сотрудников внутриполитического блока АП в начале марта. Как и семинар для вице-губернаторов, это регулярное мероприятие, которое АП проводит раз в год, а включение в их повестку темы выборов-2024 связано с тем, что это фактически последние такие семинары перед официальным стартом кампании в декабре 2023 года, поясняют источники “Ъ”. По данным РБК, до участников семинара в начале марта тоже доводились общие целевые показатели на выборы-2024, согласно которым результат «основного кандидата» должен быть лучше, чем в 2018 году. Аналогичная установка, как сообщали на прошлой неделе «Ведомости», была доведена на последнем семинаре и до вице-губернаторов, которым также рассказали, что президентская кампания по факту началась.

Источники “Ъ” также утверждают, что в АП определились с идеологическими установками на кампанию, которые тоже обсуждались в «Сенеже».

Во внутриполитическом блоке считают, что она должна строиться на трех блоках: «гордость (суверенитет), надежда (возможности), уверенность (традиции)». Это связка «ценностей и эмоций», которые надо использовать в ходе кампании, разъясняют собеседники “Ъ”. Например, эмоция гордости основана на суверенитете России, надежды рождаются из осознания предоставляемых страной возможностей, а уверенность опирается на приверженность традициям. По словам источников, в кампании надо учитывать и тему специальной военной операции, которая неминуемо остается «стержнем информационной повестки».

Также кампания должна выстраиваться по принципу «было — стало — будет», говорят собеседники “Ъ”, то есть необходимо сделать акцент на достижениях России при Владимире Путине. Как раз на прошлой неделе президент подписал указ о международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет в 2023–2024 годах на территории ВДНХ. Согласно указу, выставка проводится «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ».

По словам источников, в период президентской кампании пройдет и Фестиваль молодежи и студентов. Пока официально объявлено, что он состоится весной 2024 года.

На проблемах молодежи в кампании будет сделан отдельный акцент, поскольку молодые люди и женщины считаются социальными группами, с которыми связаны основные риски для власти в 2024 году, поясняют собеседники “Ъ”.

Отметим, что курс «Основы российской государственности», разрабатываемый для студентов в рамках проекта «ДНК России», планируют начать преподавать в вузах уже в сентябре этого года, то есть еще до официального старта президентской кампании.

На обоих семинарах также обсуждались предварительные оценки электоральных ниш кандидата от власти, которые в сумме объединяют 84% российских граждан, говорят источники “Ъ”. «Но это именно максимум, фактически те, с кем можно работать»,— оговаривается один из собеседников. По его словам, эти люди условно делятся на четыре группы: лоялисты, патриоты, социалисты и прогрессисты. Лоялисты хорошо относятся к власти и пока довольны качеством своей жизни; патриоты — «бессребреники», готовые потерпеть трудности ради будущего страны; социалисты — в основном работники бюджетных сфер (учителя, врачи и т. д.), для которых особое значение имеет справедливость в обществе. Наконец, для прогрессистов самое важное — дальнейшее экономическое развитие страны. 16% россиян, не входящих в упомянутые электоральные ниши,— это, по словам собеседников “Ъ”, западно ориентированные граждане.

На кампанию по выборам главы государства в 2024 году выделят 33 млрд руб.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что будущие выборы, скорее всего, пройдут по «плебисцитарному сценарию» и в его рамках названные целевые показатели вполне достижимы. «Это все логично. Здесь нет стремления к рекордам. Просто любой менеджер кампании всегда стремится к тому, чтобы достичь максимального результата, исходя из текущей общественно-политической ситуации и настроений граждан. А все основные показатели — оценка работы, доверие и электоральный рейтинг — у Владимира Путина сейчас очень высокие»,— считает эксперт. Что касается принципа «было — стало — будет», то на нем вообще традиционно выстраиваются все кампании, как партийные, так и индивидуальные, когда речь идет о переизбрании, отмечает господин Костин. «Главная интрига — драматургия выборов, то, как будут презентоваться и реализовываться основные сообщения и идеологические установки. Через какие форматы, проекты и через каких лидеров общественного мнения они будут донесены до граждан»,— продолжает политолог. Например, отдельная работа предстоит с группой «рассерженных патриотов», поясняет Константин Костин: «Потенциально по большей части это пропрезидентский электорат. И вот как раз и надо продумать, как сделать так, чтобы они на выборы пришли и проголосовали за кандидата от власти».

Андрей Винокуров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...