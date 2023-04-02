Движение вверх

Администрация президента (АП) определилась с желаемыми целевыми показателями на президентские выборы-2024 по результату кандидата от власти и явке, которые можно описать формулой «75+/70+». По словам источников “Ъ”, эти цифры обсуждались с вице-губернаторами по внутренней политике на семинаре, проходившем на прошлой неделе. При достижении этих показателей абсолютное число голосов, поданных за кандидата от власти, будет больше, чем на выборах-2018, где Владимир Путин показал рекордный результат. Также они позволят этому кандидату получить поддержку абсолютного большинства от списочного состава избирателей с учетом жителей новых территорий. Кроме того, как утверждают собеседники “Ъ”, во внутриполитическом блоке АП сформированы и предварительные идеологические установки на эту кампанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во внутриполитическом блоке Кремля определились с предварительной концепцией будущей президентской кампании. По словам трех осведомленных источников “Ъ”, близких к АП, на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, прошедшем 29–31 марта в подмосковной мастерской управления «Сенеж», до них довели желаемые целевые показатели по явке и результату кандидата от власти. Хотя сам Владимир Путин еще не заявлял об участии в выборах-2024, в АП, по данным “Ъ”, исходят из того, что он будет баллотироваться. По словам собеседников “Ъ”, вице-губернаторам поручено исходить из ситуации в своих регионах, но в АП хотели бы, чтобы общероссийский показатель явки в 2024 году был выше 70%, а результат «основного кандидата» — более 75% голосов.

Напомним, на выборах-2018 господин Путин набрал 76,69% при явке в 67,54%, то есть более 56,4 млн голосов,— это рекорд в истории выборов президента РФ. Если новые целевые показатели будут достигнуты, то абсолютное число голосов за кандидата от власти превысит итоги 2018 года, так как число избирателей в РФ выросло за счет жителей присоединенных территорий. В 2018 году в Кремле исходили из того, что Владимир Путин должен получить поддержку большинства россиян, и эта же логика, говорят источники “Ъ”, действует и сейчас: оглашенные целевые показатели позволят кандидату от власти набрать абсолютное большинство голосов от списочного состава избирателей с учетом тех, кто стал россиянином после присоединения новых регионов.

Проблем с достижением новых целей в Кремле не видят: поддержка президента высока, главное — легитимность кампании, утверждает собеседник “Ъ”.

Под ней в АП понимают доверие людей к результатам, их убежденность в том, что были соблюдены честность и прозрачность процедуры голосования и всей кампании, поясняет источник.

Выборы президента обсуждались и на семинаре для сотрудников внутриполитического блока АП в начале марта. Как и семинар для вице-губернаторов, это регулярное мероприятие, которое АП проводит раз в год, а включение в их повестку темы выборов-2024 связано с тем, что это фактически последние такие семинары перед официальным стартом кампании в декабре 2023 года, поясняют источники “Ъ”. По данным РБК, до участников семинара в начале марта тоже доводились общие целевые показатели на выборы-2024, согласно которым результат «основного кандидата» должен быть лучше, чем в 2018 году. Аналогичная установка, как сообщали на прошлой неделе «Ведомости», была доведена на последнем семинаре и до вице-губернаторов, которым также рассказали, что президентская кампания по факту началась.

Источники “Ъ” также утверждают, что в АП определились с идеологическими установками на кампанию, которые тоже обсуждались в «Сенеже».

Во внутриполитическом блоке считают, что она должна строиться на трех блоках: «гордость (суверенитет), надежда (возможности), уверенность (традиции)». Это связка «ценностей и эмоций», которые надо использовать в ходе кампании, разъясняют собеседники “Ъ”. Например, эмоция гордости основана на суверенитете России, надежды рождаются из осознания предоставляемых страной возможностей, а уверенность опирается на приверженность традициям. По словам источников, в кампании надо учитывать и тему специальной военной операции, которая неминуемо остается «стержнем информационной повестки».

Также кампания должна выстраиваться по принципу «было — стало — будет», говорят собеседники “Ъ”, то есть необходимо сделать акцент на достижениях России при Владимире Путине. Как раз на прошлой неделе президент подписал указ о международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет в 2023–2024 годах на территории ВДНХ. Согласно указу, выставка проводится «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ».

По словам источников, в период президентской кампании пройдет и Фестиваль молодежи и студентов. Пока официально объявлено, что он состоится весной 2024 года.

На проблемах молодежи в кампании будет сделан отдельный акцент, поскольку молодые люди и женщины считаются социальными группами, с которыми связаны основные риски для власти в 2024 году, поясняют собеседники “Ъ”.

Отметим, что курс «Основы российской государственности», разрабатываемый для студентов в рамках проекта «ДНК России», планируют начать преподавать в вузах уже в сентябре этого года, то есть еще до официального старта президентской кампании.

На обоих семинарах также обсуждались предварительные оценки электоральных ниш кандидата от власти, которые в сумме объединяют 84% российских граждан, говорят источники “Ъ”. «Но это именно максимум, фактически те, с кем можно работать»,— оговаривается один из собеседников. По его словам, эти люди условно делятся на четыре группы: лоялисты, патриоты, социалисты и прогрессисты. Лоялисты хорошо относятся к власти и пока довольны качеством своей жизни; патриоты — «бессребреники», готовые потерпеть трудности ради будущего страны; социалисты — в основном работники бюджетных сфер (учителя, врачи и т. д.), для которых особое значение имеет справедливость в обществе. Наконец, для прогрессистов самое важное — дальнейшее экономическое развитие страны. 16% россиян, не входящих в упомянутые электоральные ниши,— это, по словам собеседников “Ъ”, западно ориентированные граждане.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что будущие выборы, скорее всего, пройдут по «плебисцитарному сценарию» и в его рамках названные целевые показатели вполне достижимы. «Это все логично. Здесь нет стремления к рекордам. Просто любой менеджер кампании всегда стремится к тому, чтобы достичь максимального результата, исходя из текущей общественно-политической ситуации и настроений граждан. А все основные показатели — оценка работы, доверие и электоральный рейтинг — у Владимира Путина сейчас очень высокие»,— считает эксперт. Что касается принципа «было — стало — будет», то на нем вообще традиционно выстраиваются все кампании, как партийные, так и индивидуальные, когда речь идет о переизбрании, отмечает господин Костин. «Главная интрига — драматургия выборов, то, как будут презентоваться и реализовываться основные сообщения и идеологические установки. Через какие форматы, проекты и через каких лидеров общественного мнения они будут донесены до граждан»,— продолжает политолог. Например, отдельная работа предстоит с группой «рассерженных патриотов», поясняет Константин Костин: «Потенциально по большей части это пропрезидентский электорат. И вот как раз и надо продумать, как сделать так, чтобы они на выборы пришли и проголосовали за кандидата от власти».

Андрей Винокуров