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Коммерсантъ FM
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Пригожин подтвердил, что кафе, в котором произошел взрыв, ранее принадлежало ему

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что кафе в Санкт-Петербурге, в котором произошел взрыв, ранее принадлежало ему. Он передал заведение движению «Кибер фронт Z». Бизнесмен предполагает, что взрыв организовала «группа радикалов», которая «вряд ли имеет отношение к правительству» Украины.

Пресс-служба господина Пригожина опубликовала в Telegram его ответ на вопросы URA.RU и Daily Storm о том, действительно ли кафе ранее принадлежало ему. «Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла»,— говорится в комментарии предпринимателя.

Евгений Пригожин согласился с предположением журналистов о том, что убийство военкора Владлена Татарского в кафе схоже с убийством Дарьи Дугиной — она погибла в августе 2022 года при подрыве автомобиля, в котором должен был ехать философ Александр Дугин. «Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал»,— добавил бизнесмен.

Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной накануне, 2 апреля. Погиб только Владлен Татарский, который выступал с лекцией. Пострадали 30 человек. По информации СМИ, военкору принесли на мероприятие бюст, начиненный взрывчаткой.

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Леонид Уварчев

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