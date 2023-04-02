«Норникель» ищет альтернативу ЕС

ГМК «Норильский никель» надеется перенаправить в Азию поставки металла, от которого в 2023 году отказались некоторые европейские клиенты. В 2022 году влияние геополитики на географическую структуру продаж «Норникеля» было слабым за исключением палладия – его закупки страны ЕС резко сократили, увеличив импорт из ЮАР. В этом году компания будет вынуждена увеличить продажи никеля и меди в Азию, для чего подготовила новую логистическую схему. Аналитики не видят в этом большой проблемы, поскольку именно в Азии сосредоточен основной будущий спрос на эти металлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ

Некоторые европейские клиенты «Норникеля» отказались от закупок его продукции в 2023 году, а другие сократили объемы, заявил 31 марта президент компании Владимир Потанин. По его словам, все не выкупленные европейцами объемы компания продаст на рынке Юго-Восточной Азии. Это первый случай, когда топ-менеджмент «Норникеля» признает существенное сокращение спроса в Европе.

Еще в феврале старший вице-президент компании по финансам Сергей Малышев говорил, что «Норникелю» удалось перезаключить на 2023 год контракты с «большинством клиентов, включая крупных».

«Мы живем в странном мире. Европейцы и другие потребители очень заинтересованы в нашем металле: он качественный, логистически доступный, но в силу известных обстоятельств некоторые компании принимают решение не покупать наш металл из-за эмоциональной оценки текущей ситуации,— заявил Владимир Потанин (цитата по "Интерфаксу").— Некоторые себе во вред отказываются даже от действующих контрактов, другие отказываются от традиционных объемов, заменяя их на другие, которые, очевидно, менее выгодны». Господин Потанин при этом выразил уверенность, что у компании «хватит сил вернуться» на рынок Европы, когда «период нестабильности, который сейчас наступил, будет позади».

Поскольку в 2022 году «Норникель» продавал металл, законтрактованный в предыдущем году, влияние геополитики на географическую структуру продаж оставалось умеренным. По итогам 2022 года доля Европы в выручке компании снизилась с 53% до 43%, а Азии — выросла с 27% до 31%. В наибольшей степени были перераспределены поставки палладия, который обычно транспортируется самолетами: запрет полетов из России в ЕС сразу и непосредственно сказался на его логистике.

По данным Eurostat, поставки российского палладия в ЕС в 2022 году упали на 25%, до 520 тыс. тройских унций, в то время как закупки этого металла в ЮАР выросли на 38,4%, до 350 тыс. тройских унций.

Этот металл прежде всего используется в автопроме для производства автокатализаторов. Импорт палладия из Южной Африки стал рекордным с 2018 года, когда в Европу было поставлено 697 тыс. тройских унций, и вырос несмотря на то, что в 2022 году добывающая промышленность ЮАР пострадала от перебоев с энергоснабжением. Россия же увеличивает поставки палладия в Китай: по данным китайской таможенной статистики, они выросли на 32,4%, до 245 тыс. тройских унций.

Логистика поставок других металлов «Норникеля» также меняется.

Директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов заявлял 27 марта, что значительная часть экспорта меди компании перенаправлена в порт Танжер в Марокко, откуда затем идет в Азию. Никель по-прежнему идет через порт Роттердам. До начала боевых действий на Украине почти вся продукция компании поставлялась из Мурманска на европейский рынок.

Рост доли Азии в выручке «Норникеля» выглядит вполне логичным, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Если говорить про базовые металлы, то в случае с никелем основное потребление приходится в настоящий момент на сектор нержавеющей стали (около 70%), а сектор аккумуляторных батарей является основным фактором роста спроса в следующие 10–20 лет. При этом на Китай приходится около 60% мирового производства нержавеющей стали. «Лондонская биржа металлов планирует запустить в Китае новый спотовый рынок для торговли никелем. Данный шаг отражает смещение центра потребления в Юго-Восточную Азию»,— констатирует аналитик.

«Если мы говорим о секторе аккумуляторных батарей, то шесть из десяти крупнейших их производителей — это китайские компании»,— отмечает он. В 2022 году доля Китая на мировом рынке аккумуляторных батарей составила 56%, страна является лидером по производству и продажам электромобилей. Борис Красноженов приводит отраслевые прогнозы, согласно которым к 2030 году суммарная установленная мощность китайских заводов по производству аккумуляторных батарей может достичь 60% от общей мощности таких заводов в мире.

Евгений Зайнуллин